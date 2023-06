PSG: sifflets et festivités écourtées... la dernière soirée sans éclat de Lionel Messi avec Paris

Pour sa dernière sortie sous le maillot parisien samedi contre Clermont (2-3), Lionel Messi a eu droit aux sifflets d'un Parc des Princes qui attendait beaucoup plus d'une telle légende lors de son arrivée il y a deux ans.

Qu’elle semble loin cette journée du 10 août 2021. Ces scènes de liesse à l'aéroport du Bourget. Ces files d’attente devant la boutique du club pour être le premier à avoir son maillot. Ces espoirs de Ligue des champions, aussi. Vingt-deux mois après une arrivée célébrée en rock star, le chapitre Lionel Messi au PSG s’est refermé samedi soir. Dans une drôle d’ambiance. C’est sur une défaite contre Clermont (3-2) et des sifflets que le septuple Ballon d'or, 36 ans le 24 juin, a dit au revoir à la France.

Deux années de désamour

Son départ avait été officialisé un peu plus tôt par le club de la capitale. Une annonce qui n’a pas vraiment ému le Parc des Princes. Avant le coup d’envoi, le public l’a hué sans retenue au moment de l’annonce du onze de départ parisien. Même sanction lors de la cérémonie du titre après la rencontre. Il a encore eu droit à une bronca à la remise du trophée et à l'annonce de son titre de meilleur passeur du championnat (16 passes décisives). Dans ces conditions, Messi n’a pas cherché à s’éterniser sur la pelouse du Parc. Comme Neymar et Christophe Galtier, il s’est vite éclipsé et n’a pas accompagné le reste de ses coéquipiers dans leurs célébrations.

La triste conclusion de deux années de désamour et d’un mariage qui n’aura jamais vraiment fonctionné. Les supporters attendaient beaucoup plus d’une telle légende, qui n’aura pas permis au PSG d’atteindre ses rêves de victoire finale en C1. Récemment, son image a aussi pu être écornée par son escapade non autorisée en Arabie saoudite, pour laquelle il a été puni par le club et s'est excusé. Sur un plan purement comptable, il boucle tout de même cette saison avec 21 buts et 20 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques qu’il aurait encore pu améliorer face aux Clermontois, mais il a été rattrapé par un inhabituel déchet technique. Comme sur ce gros raté à la 54e minute alors que Kylian Mbappé l’avait servi sur un plateau.

Définitivement une soirée à oublier pour le champion du monde argentin, défendu jusqu'au bout par son entraîneur. "Je trouve que les sifflets sont très durs, a dénoncé Galtier en conférence de presse. A l’image de la saison, il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bonnes. Peut-être que je trouverai dans quelques semaines les raisons du traitement réservé à Leo, car il s’est toujours bien comporté. C’est un grand professionnel, le plus grand joueur de l’histoire du football. Il a des stats intéressantes, dans une saison où il a beaucoup joué. Leo a fait une grande saison. J’ose espérer que les gens l’analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité, ce qu'il a pu apporter cette saison à l'équipe."

Reste maintenant à connaître sa future destination. Optera-t-il pour le choix du cœur (Barcelone), l'argument financier (Arabie saoudite) ou une troisième option (Inter Miami) ? Réponse attendue dans les prochains jours.