PSG: "Sur Paname", le premier titre de l'album de rap "Ici c'est Paris" est sorti

Le label REC 118 a annoncé cette semaine l’arrivée d’un album de rap multi-artistes en partenariat avec le PSG et plusieurs rappeurs connus comme Vegedream, Koba LaD, Leto ou encore Naza et Hornet La Frappe. Le premier titre intitulé "Sur Paname" de Koba LaD et Bolemvn est sorti ce vendredi.

Un premier titre pour lancer le projet. Ce vendredi, Koba LaD a sorti le morceau "Sur Paname" en feat avec Bolemvn, le premier d'un album de rap multi-artistes en partenariat avec le PSG. Le projet intitulé "Ici c'est Paris" arrive à l'occasion du 10e titre de champion de France, le club parisien s'étant déjà servi d'un morceau inédit du groupe N’Seven7 dans la communication digitale de célébration du titre.

Un clip avec des maillots du PSG

Seul un bref extrait du clip - qui doit être diffusé dans la journée - est sorti pour le moment. Sur les premières images diffusées, on y voit le rappeur Koba LaD avec le maillot du PSG sur le dos face à la Tour Eiffel, avec le numéro 91 floqué dans le dos. Bolemvn arbore lui aussi le numéro 91.

Le titre, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de streaming, évoque la vie parisienne, et des endroits touristiques comme le Trocadéro. L'album se veut être "un véritable hommage au quotidien de la jeunesse parisienne" et ce titre le reflète parfaitement.

De beaux noms pour rendre hommage au PSG et à l’Ile-de-France

Ce mardi, le label REC 118 avait publié un communiqué pour annoncer la sortie prochaine de l’album "Ici c’est Paris" né du travail de 14 artistes et du PSG. "A l’occasion du 10e titre de champion, le club parisien et la musique se sont à nouveau réunis via un morceau inédit du groupe N’Seven7 utilisé sur la communication digitale de célébration du titre. Ce premier pas, ce premier son n’était pas anodin, a précisé REC 118 dans son texte. Il annonçait subtilement l’arrivée d’un album multi-artistes à venir, du nom 'Ici c’est Paris'."

La volonté de cette collaboration est semble-t-il de mettre en avant la culture francilienne et ses habitants. Le casting "qui s’annonce XXL" comme le souligne REC 118 réunit du beau monde. Ckay, Leto, Koba LaD, Mig, Omah Lay, Timal, Capo Plaza, Guy2Bezbar, Hornet La Frappe, Naza, DA Uzi, Driks, Bolemvn et Vegedream seront ainsi unis sur cet album.