PSG: touché à l'épaule, Icardi pourrait être absent trois semaines et manquer l'Argentine

Mauro Icardi est sorti blessé vendredi lors du succès du PSG à Brest (4-2). Selon les informations du journal L’Equipe, l’attaquant argentin ne souffre pas d’une fracture mais pourrait être absent plusieurs semaines.

Voilà qui pourrait rassurer un peu Mauricio Pochettino et le PSG. Interrogé après la victoire de son équipe contre Brest (4-2) en ouverture de la troisième journée de Ligue 1, l’entraîneur argentin ne cachait pas ses craintes après la blessure de Mauro Icardi. Touché à l’épaule, l’attaquant n’a pas été capable de rester sur le terrain et a dû céder sa place dans les derniers instants du duel face au Breton.

Bonne nouvelle: selon les informations du journal L’Equipe, le buteur argentin de Paris ne souffre pas d’une fracture de l’épaule. Une radio passée ce samedi dans la capitale a révélé une entorse acromio-claviculaire. Une lésion qui devrait écarter le joueur de 28 ans pendant une période d’environ trois semaines.

Icardi associé à Messi après la trêve?

L’espoir de revoir rapidement l’attaquant sur les terrains de Ligue 1 est donc permis. Buteur lors des deux premières journées de la saison, Mauro Icardi devrait ainsi manquer le déplacement à Reims, le 29 août.

Pas forcément l’idéal tant l’ancien capitaine de l’Inter Milan a besoin d’être à 100% physiquement pour briller. La saison dernière, l’Argentin n’a disputé que 28 rencontres (pour 13 buts) en raisons de pépins à répétition.

Difficile aussi de l’imaginer apte pour la trêve internationale et les matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 avec l’Argentine. Deuxième des éliminatoires en Amérique du Sud après six rencontres, les récents vainqueurs de la Copa America affronteront le Venezuela, le Brésil et la Bolivie.

Si Mauricio Pochettino a émis l’hypothèse de voir Lionel Messi jouer contre Reims, "La Pulga" pourrait découvrir la Ligue 1 lors du match entre le PSG et Clermont, le 12 septembre. Une date qui pourrait correspondre à la fin de la convalescence pour Mauro Icardi. Mais même en cas de forfait du buteur, le sextuple lauréat du Ballon d’or ne manquera pas de compatriotes pour s’acclimater. Ses amis, Leandro Paredes et Angel Di Maria pourront l’aider à soigner ses débuts avec le PSG. Mauro Icardi, lui, pensera d’abord à se soigner tout court.