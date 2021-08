PSG: "Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici", estime Di Maria

Dans un entretien à TyC Sports, Angel Di Maria est revenu sur l'arrivée de son compatriote Leo Messi au PSG. Mais l'ailier argentin a également estimé qu'une autre star aimerait faire partie du club de la capitale: Cristiano Ronaldo.

Présent dans les tribunes au Parc des Princes samedi soir, pour assister à la victoire du PSG contre Strasbourg lors de la deuxième journée de Ligue 1 (4-2), Angel Di Maria arborait un large sourire, qu'il ne lâche plus depuis plusieurs jours. L'Argentin ne masque pas son bonheur de pouvoir retrouver son compatriote Leo Messi au PSG. Une joie qu'il a laissé exprimer dans un entretien pour TyC Sports.

"Cristiano voudrait sûrement être là" pour Di Maria

Mais outre l'arrivée du sextuple Ballon d'or et des nouvelles de son autre coéquipier avec l'Albiceleste, Sergio Agüero - déçu de ne pas avoir pu retrouver "La Pulga" au Barça - Di Maria a eu un mot pour son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2014.

"Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici, estime-t-il. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain."

Ronaldo au PSG si Mbappé s'en va?

En juin dernier, la Gazzetta dello sport expliquait que Ronaldo (36 ans), qui entre dans sa dernière année de contrat avec la Juventus, donnait sa priorité au club de la capitale. Reste que l'arrivée de la légende du Barça au PSG rend l'opération financièrement impossible pour la direction parisienne. Mais ces dernières heures, la presse espagnole n'éliminait toutefois pas cette possibilité... pour l'été prochain.

En cas de départ de Kylian Mbappé d'ici la fin août ou, libre à la fin de son contrat, Paris pourrait réactiver la piste CR7, lui aussi libre en juin 2022. Selon AS, l'idée serait d'aligner un trio légendaire avec Lionel Messi, qui s'est engagé jusqu'en 2023 (avec une année en option), Cristiano Ronaldo et Neymar, qui a étendu son bail jusqu'en 2025. Le tout à quelques mois de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).