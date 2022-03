Juventus-Villarreal: comment Aurier a rebondi sous les ordres d'Emery en Espagne

Sans club depuis son départ de Tottenham, Serge Aurier a rejoint Villarreal en octobre dernier pour retrouver la joie de jouer. Il devrait être titularisé par son entraîneur Unai Emery (qu'il a connu au PSG), ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions à Turin (21h). L'occasion se pencher sur ses premiers mois en Espagne.

L'été dernier, Serge Aurier a fait ce que peu de joueurs osent tenter: le pari de résilier son contrat en toute fin de mercato, sans avoir de proposition d’un autre club. Avec le risque de se retrouver au chômage en début de saison. L’international ivoirien a lui–même pris cette décision, en voulant quitter Tottenham à tout prix. "J’ai besoin de prendre du plaisir et ça n’était pas le cas aux entraînements ou en match. J’avais besoin de changer d’air", expliquait le latéral droit en décembre dernier sur Canal +.

Approché par le PSG et Monaco

Malgré un superbe parcours lors de la Ligue des Champions 2018-19, conclu par une finale perdue face à Liverpool (0-2), ses quatre années dans la banlieue londonienne auront été ternies par des embrouilles récurrentes avec José Mourinho, resté un an et demi sur le banc des Spurs. Auteur de 8 buts et 17 passes décisives en 110 rencontres (toutes compétitions confondues), l'international ivoirien n’aura remporté aucun trophée et vu son club chuter aux sixième et septième rang sur les deux dernières saisons de Premier League.

Parti se ressourcer sur ses terres ivoiriennes pendant deux semaines, le joueur de 28 ans n’a pas voulu se précipiter pour retrouver un club: "Je n’étais pas encore prêt pour jouer au Qatar ou en Turquie. J’ai également reçu des offres de clubs italiens et français qui jouent le haut de tableau comme Monaco", a rappelé Aurier, qui explique avoir "eu des discussions" avec le PSG lorsqu'il était encore en Angleterre.

Emery, l’appel "d’un mec qui essaie de reconquérir son ex"

C’est un appel qui a tout changé, celui de son entraîneur pendant une année au PSG, Unai Emery, actuellement sur le banc de Villarreal. "C’était comme quand un mec essaie de reconquérir son ex, a résumé le latéral droit. Il m’a dit que le président me voulait et m’a expliqué le projet du club. Tous les deux, on a passé de bons moments ensemble à Paris et j’étais heureux de pouvoir retravailler avec lui".

L’entraîneur basque a exprimé son attachement pour le joueur dès sa conférence de presse d’arrivée, où il l’a dépeint comme "un gamin avec un bon cœur, qui a pris de la maturité" depuis ses frasques parisiennes et dont il a promis de "le rendre heureux". Aurier a aussi rejoint l’Espagne pour trouver un "football plaisir, plus porté sur le jeu et moins axé sur le physique qu’en Angleterre".

Premier match de Ligue des Champions depuis un an

Auteur de 14 apparitions cette saison (toutes en Liga) et d'une passe décisive, l'Ivoirien connaît également le latéral droit titulaire, le jeune Argentin Juan Foyth, qu’il a côtoyé pendant trois saisons chez les Spurs et avec qui l’ancien Parisien a promis une concurrence saine dès son arrivée: "J’accepterai ce que le coach décidera pour le titulaire du poste. On a beaucoup échangé tous les deux et on restera amis, quoi que le coach décide". Pour l’instant c’est du 60-40 pour l’Argentin au nombre de titularisation.

Mais, ce mercredi, c'est bien Aurier qui devrait débuter le 8e de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus (21h). Alors qu’il a manqué des mois de compétitions pour une blessure à la hanche et ensuite une participation à la CAN, l’Ivoirien, qui n'était pas inscrit sur liste européenne de son club jusqu'ici, semble avoir trouvé le rythme. Il reste sur quatre titularisations d’affilée en championnat. Malgré le retour dans le groupe de son concurrent au poste après une blessure, Aurier devrait être titulaire pour la première fois depuis un an contre la Vieile Dame. De quoi retrouver enfin le sourire.