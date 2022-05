PSG-Troyes: Gharbi choqué de sa première en Ligue 1 aux côtés de Mbappé, Messi et Neymar

Ismaël Gharbi, jeune milieu de terrain (18 ans) du PSG, savoure sa première apparition en Ligue 1, dimanche face à Troyes (2-2). Il dit tout son respect pour les stars parisiennes qu’il côtoie avec émerveillement chaque jour à l’entraînement.

Il s’est contenté d’une minute et de quelques arrêts de jeu. Mais cela a suffi au bonheur d’Ismaël Gharbi qui a fêté la première apparition de sa carrière en Ligue 1 à 18 ans et trois semaines, dimanche face à Troyes (2-2). Le jeune joueur a remplacé Angel Di Maria (89e) pour partager quelques instants avec les stars parisiennes qu’il côtoie à l’entraînement depuis la saison dernière. Il avait même joué avec certaines d’entre elles lors du Trophée des champions et deux matchs de Coupe de France.

"Jamais, je n’avais rêvé de ça: remplacer Di Maria et rentrer en attaque avec Messi, Neymar et Mbappé, savoure le natif de Paris. Franchement, je n’avais jamais rêvé aussi loin. Je suis très heureux. Je tiens à remercier le coach (Mauricio Pochettino, ndlr). Un grand merci au coach! Je vais travailler encore plus pour essayer de rejouer avec ces joueurs."

"S’entraîner avec eux, voir leur professionnalisme, c’est choquant"

Dimanche, son temps passé sur le terrain fut trop restreint pour faire des différences mais Gharbi se souviendra de ces débuts au côté du gratin du football mondial. "Personnellement, je suis impressionné chaque jour, poursuit-il. S’entraîner avec eux, voir leur professionnalisme, c’est choquant. On en apprend tous les jours. J’ai appris beaucoup sur le fait de rester patient et travailler très, très, très dur. Il faut s’inspirer de ces personnes-là parce qu’on a de la chance de les avoir, de les côtoyer. Pouvoir s’entraîner à côté de ces gens, c’est énorme et je suis fier. C’est un rêve, tout jouer aimerait jouer ici. C’est un grand club avec les meilleurs joueurs du monde et je pense que c’est une fierté pour tous."

Joueur le plus médiatisé de la génération 2004 du PSG, le milieu est en discussions depuis plusieurs mois avec les dirigeants parisiens pour signer un contrat avec son club formateur, selon les informations de RMC Sport. Intégré tous les jours à l’entraînement avec le groupe de Mauricio Pochettino, Gharbi a donné des signes positifs à sa direction ces dernières semaines. Comme la plupart de ses coéquipiers, celui qui pourra jouer avec la sélection française, espagnole ou tunisienne, aimerait connaître avec précision la place qui lui sera faite la saison prochaine avant d’acter son choix.