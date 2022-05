Troyes-PSG: ce que Moulin a dit Neymar au moment de son penalty

Lors du match nul entre Troyes et le PSG, ce dimanche en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (2-2), Jessy Moulin a plaisanté avec Neymar avant un penalty. Le gardien de l’ESTAC a demandé au Brésilien où il allait tirer afin de pouvoir flamber devant sa famille...

Un échange drôle et cordial. Le match nul entre le PSG et Troyes a été marqué par la petite discussion entre Neymar et Jessy Moulin, ce dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). A la 25e, Kylian Mbappé a obtenu un penalty pour Paris. Neymar s’est alors emparé du ballon pour aller le frapper. Moulin s’est approché de lui pour venir dialoguer quelques instants. De quoi amuser le Brésilien, qui a tout de même transformé sa tentative sans trembler.

Après la rencontre, le gardien de l’Estac a révélé le contenu de son échange avec l’attaquant de la Seleçao. "Je viens le voir et je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star?’ Il rigole et je lui dis: ‘Stp, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi". Donc il a rigolé et il m’a dit: ‘Choisi un côté toi". J’ai répondu: "Toi, dis-moi". Il n’a pas voulu me donner d’indice donc je suis resté au milieu. Et il tire super bien…"

Il a chambré le Virage Auteuil à la fin du match

Après avoir été menés 2-0, les Troyens ont réussi à revenir dans la partie en exploitant les erreurs de la défense parisienne, grâce à Iké Ugbo et Florian Tardieu. Un résultat qui leur permet de faire un énorme pas vers le maintien. Au coup de sifflet final, les joueurs de Bruno Irles ont d'ailleurs laissé éclater leur joie au Parc des Princes.

Moulin en a profité pour chambrer le virage Auteuil, au sein duquel les ultras parisiens étaient encore en grève. "Visiblement ils connaissent bien ma mère... enfin non, ils ne connaissent pas ma mère je pense, a plaisanté Moulin, qui a mis ses mains sur les oreilles en regardant la tribune parisienne. Ils ont parlé un peu de ma famille, donc voilà, c'était pour les remercier tout simplement et leur montrer qu'on était heureux."