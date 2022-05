PSG-Troyes: Rami chambre Thierry Henry parce qu'il "coûte trop cher sur FIFA"

Après le match nul arraché par Troyes sur le terrain du PSG ce dimanche (2-2), dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, Adil Rami est venu saluer Thierry Henry en bord terrain. Le défenseur a chambré le consultant Amazon à cause de son prix à FIFA.

Toujours le petit mot pour rire. Adil Rami était presque euphorique ce dimanche, après le match nul de son équipe Troyes sur le terrain du PSG (2-2), dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Toujours blessé, le champion du monde a célébré le point pris par les Troyens sur la pelouse avec ses coéquipiers, avant de venir saluer Thierry Henry... qui venait de prendre la pose à la demande du buteur du soir Iké Ugbo.

Un salut chaleureux avec un grand éclat de rire. "Vous allez bien monsieur Henry?!", démarre Adil Rami, visiblement très en forme. "Ce n'est pas une fête, ce sont juste des remerciements (pour les supporters), ils se sont déplacés à 1.000!", raconte ensuite le défenseur à propos de la joie de l'ESTAC au coup de sifflet final. D'ailleurs Jessy Moulin lui demandait de venir chanter.

"Sa carte légende coûte trop cher, je n'ai plus d'oseille!"

Sur un ton plus sérieux, Adil Rami a évoqué le maintien, qui semble presque acquis pour Troyes. "Quasiment le maintien? Non, on va quand même respecter Saint-Etienne, on va rester humble. Ce n'est pas pour avoir un discours formaté mais on va marcher sur des oeufs encore trois ou quatre jours et après on verra. On ne nous voyait pas là du tout donc ça fait plaisir", insiste-t-il, alors que les Verts jouent leur match de la 36e journée face à Nice mercredi.

Avant de partir se réjouir dans le vestiaire, Adil Rami a ajouté une blague à destination de Thierry Henry: "Tu me coûtes trop cher sur FIFA! Il me coûte trop cher sur FIFA! Sa carte légende coûte trop cher, je n'ai plus d'oseille!" Le champion du monde 1998 était hilare.