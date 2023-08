PSG: "Une énorme connerie", coach Courbis découpe la méthode de Luis Enrique pour le capitanat

Comme annoncé par RMC Sport ce vendredi, les joueurs du PSG ont laissé le brassard de capitaine à Marquinhos. Cette méthode de vote n'est pas du goût de coach Courbis, qui estime que c'est à l'entraîneur de faire ce choix.

Les joueurs du PSG ont tranché. À la veille du déplacement à Toulouse, Marquinhos a été conforté comme capitaine par ses coéquipiers, comme annoncé par RMC Sport ce vendredi. Le défenseur brésilien, remplaçant contre Lorient lors de la première journée, sera capitaine quand il jouera. Quand il ne sera pas là, trois autres joueurs se partageront ce rôle.

Cette méthode de désignation, qui laisse la part belle aux joueurs, n'est pourtant pas partagée par Rolland Courbis. "Parfois, on peut progresser en faisant le contraire des conneries qu'on a pu voir. Tout au long de ma carrière, j'ai connu une fois à Monaco un vote pour désigner les capitaines, rappelle-t-il dans Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi. Tu te présentes pour l'élection d'un capitaine et tu peux te retrouver troisième ou quatrième. C'est quoi l'objectif de cette connerie ? Celui qui se présente dans un vestiaire de 20-25 coéquipiers et qui n'est pas élu, c'est abominable. Il faut que Luis Enrique désigne les quatre qui seront différenciés par ceux qui votent. Je n'imagine rien de positif."

Une préférence pour Mbappé

Pour coach Courbis, c'est au coach de régler le problème, en mettant en place un capitaine et deux vice-capitaines."Tu te retrouves avec un joueur en manque de confiance, je prends l'exemple de Marquinhos. Depuis deux ans, c'est le cousin de Marquinhos. Si en plus, à la suite d'un vote, il n'est pas élu et que Kylian (Mbappé) est capitaine, c'es bien pour Kylian ou c'est un coup de marteau sur la tête de Marquinhos. Il ne manquait plus qu'on lui enlève le brassard. Peut-être que Luis Enrique est plus malin qu'on le pense."

Même si le défenseur est à Paris depuis 2013 et porte le brassard depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, il n'est pas le choix numéro un de notre consultant. "J'aurais mis Mbappé. Il est capitaine en équipe de France. J'aurais discuté avec Marquinhos, qui serait capitaine numéro 2. Je n'aurais même pas cherché un numéro 3", conclut-il.