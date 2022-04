PSG: "Une preuve d’intelligence et de maturité", Di Meco approuve le boycott du titre par les supporters

Ce lundi sur RMC, Éric Di Meco a salué l’action symbolique des supporters parisiens, qui ont préféré samedi en marge de PSG-Lens aller fêter le dixième titre du club hors du Parc des Princes plutôt que dedans.

L’attitude d’une partie des supporters parisiens, qui a quitté en compagnie du Collectif Ultras Paris (CUP) le Parc des Princes à la 75e minute de PSG-Lens samedi (1-1) pour célébrer le dixième titre du club parisien à l’extérieur du stade, a beaucoup fait parler ces derniers jours. Des joueurs et du staff parisien eux-mêmes aux observateurs médiatiques, la plupart ont exprimé leur incompréhension face à ce geste symbolique, au moment où Paris vivait une soirée historique.

Dans le Super Moscato Show, ce lundi sur RMC, Éric Di Meco a donné un avis détonnant par rapport à la dynamique populaire générale. "C’est presque une leçon qu’ils donnent, les supporters du PSG. Je trouve ça très adulte et très intelligent", a clamé le consultant.

"Gagner le championnat avec 500 millions de budget, ça ne les impressionne pas"

Di Meco assure ainsi que ce geste symbolique était le bon pour exprimer, sans violence, un ras-le-bol latent.

"On a un club avec des supporters qui sont là depuis longtemps. Et quand ils manifestent comme ça, c’est une preuve d’intelligence et de maturité, martèle-t-il. Parce que le message c’est que le club pété de thunes, qui achète des stars pour les empiler et ne plus avoir de fonds de jeu, finalement, ça ne les intéresse pas. Gagner le championnat avec 500 millions de budget, ça ne les impressionne pas. Eux, ils ont envie de voir une équipe qui ressemble à une équipe."