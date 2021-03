Ligue des champions: Neymar sera-t-il disponible pour PSG-Bayern?

Blessé depuis mi-février, Neymar n'avait toujours pas rejoué à l'annonce du quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Néanmoins sur le chemin du retour, le Brésilien risque d'arriver à Munich avec un manque de rythme assez important.

Pour écarter le FC Barcelone et se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a pas eu besoin de Neymar, absent à l'aller et au retour. À l'annonce du tirage au sort, qui a abouti à un choc contre le Bayern Munich, le Brésilien n'avait toujours pas rejoué depuis sa blessure aux adducteurs contractée le 10 février. Ce qui soulève cette question qui revient sans doute bien trop souvent avec lui: sera-t-il enfin disponible mercredi 7 avril (en exclusivité sur RMC Sport 1) pour la première revanche de la finale de 2020? A priori oui. Mais les voyants ne seront sans doute pas tous verts.

Pour le huitième de finale retour contre le Barça, le PSG entretenait un mince espoir de faire revenir sa star. Mais il a fallu se rendre à l'évidence, d'autant qu'il n'avait pas encore pris part à un entraînement collectif intégral. D'ailleurs, le meneur de jeu n'a pas été retenu dans le groupe pour le match de championnat contre Nantes (défaite 2-1) et le match de Coupe de France contre le Losc (victoire 3-0).

Remplaçant à Lyon?

Avant le choc contre l'Olympique Lyonnais, prévu dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve internationale de mars, Mauricio Pochettino a déclaré au sujet de ce possible retour: "L'objectif est qu’il revienne le plus vite possible. Comme je le dis depuis plus de quatre semaines, l’objectif est toujours qu’il aille mieux de jour en jour et de voir quand il pourra être à disposition. (...) On verra donc s’il pourra être là face à Lyon. Ce serait une très bonne chose pour le groupe qu’il soit disponible".

Désormais aux entraînements, Neymar devrait pouvoir faire le déplacement à Lyon, comme le supposait jeudi Le Parisien. Mais il serait très étonnant qu'il démarre la rencontre en tant que titulaire.

Sans rythme, Neymar déçoit

Ce qui pose un autre problème. Entre ce rendez-vous contre l'OL et la première manche contre le Bayern, Neymar ne pourra pas profiter de la trêve internationale pour gagner du temps de jeu. Les éliminatoires de Coupe du monde 2022 du Brésil ont été annulés à cause des restrictions sanitaires trop contraignantes pour les joueurs qui évoluent en Europe. Si cela lui permettra d'éviter tout risque de blessure, cela ne lui laisse aussi que le choc du 3 avril contre le Losc, sans doute décisif pour la course au titre, pour reprendre du rythme.

A priori, sauf rechute, Neymar arriverait donc à Munich avec très peu de minutes dans les jambes. L'expérience a toutefois montré que le numéro 10 était loin de son meilleur niveau lorsqu'il manquait de rythme. Cela s'était notamment vu durant la phase de poules, face au RB Leipzig en novembre (1-0). Même s'il avait marqué le but de la victoire sur penalty, il avait déçu dans le reste de sa prestation. Avant cette rencontre, Thomas Tuchel n'avait pu l'utiliser que 30 minutes contre l'AS Monaco.