Lutte contre l'homophobie: Diallo, Sarr, Kouyaté... Idrissa Gueye reçoit du soutien après son boycott

Idrissa Gueye n’a pas souhaité jouer avec le PSG à Montpellier le week-end dernier en raison du flocage arc en ciel des maillots en soutien à la cause LGBTQIA+. Depuis ce boycott, quelques joueurs professionnels sont venus en soutien au milieu sénégalais.

Pris dans une tempête médiatique après avoir boycotté le match du PSG contre Montpellier (4-0) alors que cette journée de championnat était dédiée à la cause LGBTQIA+, Idrissa Gueye a reçu plusieurs soutiens dans le monde du football, notamment chez ses compatriotes sénégalais.

Sur les réseaux sociaux, certains joueurs ont partagé leur soutien au vainqueur de la CAN 2022. C’est le cas d’Abdou Diallo, coéquipier en club et sélection d'Idrissa Gueye. Sur Instagram, le défenseur a posté une photo où il figure accompagné du milieu de terrain, avec la mention suivante: "On sait tous qui tu es!"

Autre camarade de la sélection du Sénégal, le joueur de Crystal Palace Cheikhou Kouyaté a reposté une photo de Gueye et lui à la Mecque, avant de partager une autre photo en rappellant qu'Idrissa Gueye est un “champion au grand coeur, un champion dans (s)on comportement, champion dans sa générosité” et qu’il est et "restera un champion à (ses) yeux”.

Les supporters anglais en colère

Le message du milieu sénégalais n’a pas réjoui certains fans des Eagles. Quelques jours après le coming-out de Jake Daniels, une première en Grande-Bretagne depuis 1990 et Justin Fashuanu en Angleterre, ce message passe mal. Certains fans de Crystal Palace demandent à ce que “Kouyaté ne joue pas le dernier match” tandis que d’autres se disent “très déçus de le voir porter à nouveau le maillot de Palace” si le milieu confirme ses propos.

La story Instagram de Cheikhou Kouyaté en soutien à son coéquipier de sélection Idrissa Gueye. © Cheikhou Kouyaté/Instagram

Coéquipier de Gueye chez les Lions Indomptables, au même titre que Kouyaté, Ismaïla Sarr a lui aussi apporté son soutien à l’ancien joueur d’Everton, avant de supprimer son message. Un appui d’autant plus gênant que le président d’honneur de Watford, écurie de Sarr, est Elton John, icône gay de la musique. Quelques supporters des Hornets ont demandé à Sarr “de quitter Vicarage Road” ou ont tenu à rappeler qu’il fallait être “stupide pour soutenir un homophobe, la même semaine où un garçon de 17 ans a eu le courage de faire son coming-out dans le monde du football”, rapporte le Daily Mail.

Tout comme certains des coéquipiers de Gueye, le gouvernement sénégalais a appuyé le geste du milieu parisien. Le président du Sénégal, Macky Sall, a publiquement soutenu Gueye en affirmant que “ses convictions religieuses doivent être respectées.” Le ministre des Sports, Matar Ba, estime de son côté que sport et société ne doivent pas se mélanger: “Quand vous signez (avec un club), c'est pour jouer au football. Ce n'est pas pour promouvoir quoi que ce soit ou mettre de côté vos croyances.”

En France, Valérie Pécresse a demandé des sanctions contre Idrissa Gueye tandis que Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée du sport, "regrette" ce boycott. Pour l’heure le PSG n’a pas communiqué sur sur une éventuelle sanction ou rappel à l’ordre, mais le club de la capitale devrait prochainement s’entretenir avec son milieu sur cette absence.