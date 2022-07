PSG: "Vous m’avez tout appris", le touchant message d’adieu d’Ekitike à Reims

Hugo Ekitike a posté un long message, ce dimanche sur les réseaux sociaux, pour dire au revoir au Stade de Reims. L’attaquant de 20 ans, qui s’est engagé avec le PSG, assure qu’il continuera de soutenir le club de sa ville natale, dont il portait les couleurs depuis 2013.

Le cœur rouge et blanc. Pour toujours. Hugo Ekitike a adressé un touchant message d’adieu au Stade de Reims, ce dimanche sur les réseaux sociaux. L’attaquant de 20 ans s’est engagé avec le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui va rapporter 36 millions d’euros (avec bonus) à son club formateur. Au lendemain de l’annonce de son départ, le buteur d’1,90m, qui a débuté le football à Cormontreuil, avant d’intégrer le centre de formation de Reims à l’âge de 11 ans, a remercié l’équipe de sa ville natale.

"On dit que rien ne sépare jamais vraiment ceux qui s’aiment sincèrement, pas même la mort, alors encore moins ce simple au revoir, a écrit Ekitike. Je voudrais que vous sachiez que rien ne changera pour moi, ni l’amour, ni le respect, même si je compte bien refaire trembler les filets de Delaune encore quelques fois, mais bien sûr sans haine ni violence (smiley mort de rire)."

"Je retourne à mon statut de premier fan de ce club"

"Les mots ne peuvent réellement rendre la reconnaissance que j’ai pour chacun d’entre vous, chaque supporter, chaque membre du club et du staff, a-t-il poursuivi. Depuis ma tendre enfance et jusqu’à ce jour, vous m’avez tout appris, tout donné. Vous avez su être indulgent avec moi et pris soin de moi dans l’épreuve, comme une vraie famille (…) J’ai vécu ces dix ans comme un grand témoignage d’amour de votre part à tous."

A l’heure de débarquer à Paris, aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, le jeune Français jure fidélité au Stade de Reims. En espérant voir ses anciens partenaires le plus haut possible la saison prochaine en Ligue 1: "C’est l’heure pour moi de quitter le nid à la poursuite de mes rêves. Je vous quitte avec le sentiment du devoir accompli, sans remords ni regrets. J’ai tout donné, sans tricher et sans trahir nos valeurs. Dorénavant, comme quand j’étais petit, je retourne à mon statut de premier fan de ce club, espérant vibrer à chacune de vos victoires… de nos victoires. Allez Reims".