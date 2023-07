PSG: Xavi Simons, la saison de la révélation au PSV

Comme annoncé par le PSV Eindhoven, Xavi Simons va revenir au PSG, une saison après avoir quitté le club de la capitale. Peu mis en valeur durant ses premières années parisiennes, l’attaquant est devenu un taulier dans son pays natal. Auteur de ses premières capes avec la sélection néerlandaise, Xavi Simons revient avec un autre statut que celui du petit jeune sortant du centre de formation.

Le PSG pourrait bien avoir droit à sa belle histoire. Avec les cas Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Mike Maignan, le champion en titre a souvent vu ses jeunes pousses exploser bien loin de la région parisienne. Un cas qui aurait pu se reproduire avec Xavi Simons, parti l’été dernier au PSV Eindhoven où il a impressionné.

Disposant d’une clause de rachat de 6M€, le PSG tenait à rapatrier le Néerlandais, mais ce dernier a semblé longtemps hésiter à revenir en France. Finalement, l’attaquant ou milieu offensif a décidé de retrouver le club parisien. Mais cette fois, dans un autre rôle que celui du petit jeune qui veut gratter quelques minutes de temps de jeu. À noter que selon les informations de RMC Sport, le Néerlandais devrait être prêté dans un autre club si Mbappé et Neymar ne partent pas cet été. La visite médicale et la signature du contrat avec le PSG aura lieu ce dimanche.

Des statistiques intéressantes

Durant ses six petites apparitions en Ligue 1 sous la houlette de Mauricio Pochettino, Xavi Simons avait peiné à se mettre en valeur. Dans son pays natal, le Néerlandais a su aiguiser un sens de buteur déjà aperçu avec les U19 du PSG où il avait inscrit 4 buts en 7 matchs de Youth League. Souvent aligné en tant que milieu offensif, ou encore présent sur les deux ailes de l’attaque, le joueur de 20 ans a ébloui l’Eredivisie de son talent.

En 34 matchs en championnat, Xavi Simons a inscrit la bagatelle de 19 buts et délivré 8 passes décisives. Des statistiques faisant de lui le co-meilleur buteur d’Eredivisie. Comme pour terminer en beauté sa courte mais très efficace aventure aux Pays-Bas, le Néerlandais a permis à son équipe de confirmer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, en inscrivant un doublé qui a offert la victoire au PSV contre l’AZ Alkmaar.

Une performance de prestige contre Arsenal

L’éclosion de celui qui s’apprête à revenir au PSG n’aurait pas eu la même ampleur s’il n’avait pas été capable d’attirer l’œil en Coupe d’Europe. Pour se faire la main, Simons a pu disputer sa première Ligue Europa où il a affronté durant les poules le clinquant Arsenal de Mikel Arteta. Il aurait même pu participer au niveau comptable au succès de son équipe.

Dans un match où il avait fait l’étalage de sa technique et sa capacité à éliminer ses adversaires, le Parisien aurait pu marquer la rencontre de son empreinte si son but n’avait pas été refusé pour une position de hors-jeu. Une action où il s’était amusé avec la défense adverse avant de conclure dans le but.

Malgré qu’il n’ait pas été en mesure d’éviter l’élimination durant les barrages contre le Séville FC, l’ancien Catalan a eu le mérite de délivrer une passe décisive durant le match retour pour donner de l’espoir aux siens.

Des premières capes avec les Pays-Bas

Chose qui n’aurait peut-être pas été possible dans cette saison express au PSV, la découverte de la sélection nationale. Le Néerlandais a connu en novembre dernier sa première convocation avec les Pays-Bas, et pas pour n’importe quelle occasion. Simons a eu le privilège de faire partie de la liste des 26 joueurs convoqués par l’ancien sélectionneur Louis van Gaal pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une consécration immense pour le principal intéressé, ravi de voir son "rêve devenir réalité". Le Néerlandais a cependant passé la majorité du temps sur le banc de touche. Mais a pu connaître ses premières minutes durant le 8e de finale contre les Etats-Unis.

Depuis cette compétition, Simons commence à accumuler du temps de jeu sous la houlette de Ronald Koeman. Il reste même sur quatre titularisations de suite, mais n’a pas encore été décisif. L’attaquant ou milieu offensif, très vite lancé par un grand nom du football néerlandais Ruud van Nisterlrooy au PSV, a aussi eu droit aux louanges de Rafael Van der Vaart: "Quand je regarde son potentiel, il peut devenir le meilleur au monde."

Une chance à saisir avec Luis Enrique ?

Fait ayant peut-être décidé le joueur à prendre le risque de revenir à Paris, la volonté du nouvel entraineur Luis Enrique (qu’il a déjà croisé au Barça lorsqu'il était à la masia) de donner leur chance aux jeunes, et de mettre en place un jeu offensif: "Je suis un de ces entraîneurs à faire confiance aux jeunes. Je veux qu'ils s'engagent (…) Je les invite à avoir une ambition démesurée. J’adore ça, j’aime leur donner leur chance", avait-il expliqué en conférence de presse.