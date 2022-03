PSG: Xavi Simons voit Neymar "comme un père"

Actuellement avec les U19 des Pays-Bas, Xavi Simons a accepté de dire quelques mots au média NOS. Un moment où le milieu de terrain a parlé de l’admiration qu’il a pour Marco Verratti. Mais aussi pour Neymar qu’il voit "comme un père".

Si les fans du PSG n’ont pas vraiment eu l’occasion de voir une vraie connexion sur le terrain entre Xavi Simons et Neymar, les deux joueurs partagent une certaine complicité en dehors. À la fois au FC Barcelone et au PSG, le milieu de terrain et l’attaquant se sont souvent croisés. Sifflé par le public du Parc des Princes pour son match contre le Real Madrid, Neymar garde néanmoins l’admiration du Néerlandais.

Dans un entretien accordé à NOS, Simons explique à quel point le Brésilien l’aide à se sentir à l’aise quotidiennement: "C’est lui qui vient souvent me demander si j’ai besoin de quelque chose ou si j’ai besoin de savoir des choses. C’est aussi un très bon gars en dehors du terrain. Une personne vraiment bien et c’est important aussi."

Si le joueur de 18 ans voit Neymar "comme un père", celui qui compte quatre apparitions en Ligue 1 est convaincu que le parcours qu’il partage avec son ainé, fait que ce dernier consent à veiller sur lui: "Je pense qu’il me voit un peu comme un petit frère. Il m’a vu grandir quand j’étais au Barça. J’ai aussi fait une publicité avec lui à l’époque. Cela crée un lien."

Simons considère que Verratti "n’est pas normal"

Neymar n’est pas le seul joueur du PSG à avoir les faveurs de Simons. En tant que milieu de terrain, le Néerlandais a l’occasion de côtoyer un Marco Verratti qui effectue une nouvelle fois une bonne saison, malgré l’élimination précoce en Ligue des champions.

Comme beaucoup de joueurs, Simons estime que Verratti est un élément très spécial, tout en affirmant beaucoup apprendre de lui: "Il n’est pas normal. Un si bon joueur. Comment il regarde autour de lui, comment il contrôle la balle. Il me donne beaucoup d’attention."

Aux côtés de ces stars, l’ancien Barcelonais a tout le loisir d’apprendre le métier. Mais son avenir en France est encore incertain, puisqu’il sera en fin de contrat en juin 2022 et n’a toujours pas prolongé. Malgré cette situation, Simons affirme être "heureux à Paris", mais vouloir attendre le mois de juin avant de se décider.