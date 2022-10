Mercato: Xavi Simons confirme avoir une clause PSG

Parti libre du PSG lors de dernier mercato estival, Xavi Simons fait les beaux jours du PSV Eindhoven. Le joueur de 19 ans a toutefois confirmé qu'il existe une clause dans son contrat lui permettant de revenir à Paris pour un certain montant.

En début de semaine, le directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands, a indiqué que le contrat de Xavi Simons comprenait une option pour faciliter un retour du joueur au PSG, moyennant une contrepartie financière avantageuse. C'est ce qu'a confirmé le jeune milieu de terrain de 19 ans. "Il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire pour un certain montant. Pour être honnête, je n'ai pas à l'esprit de quitter le PSG. Je me sens bien ici et je viens de m'installer. Je pense que ça se voit sur le terrain", a-t-il indiqué.

Huit buts et quatre passes décisives cette saison

Non conservé par le PSG à l’issue de la saison 2021-2022 où il n’avait disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues, Xavi Simons réalise un début de saison canon aux Pays-Bas, avec huit buts et quatre passes décisives en quinze rencontres toutes compétitions confondues. À peine arrivé, le joueur de 19 ans est immédiatement entré dans les livres d'histoire de l'Eredivisie au XXIe siècle, en étant impliqué sur six buts lors de ses trois premiers matchs de championnat.

L’ancien pensionnaire de la Masia est devenu un homme de base de Ruud Van Nistelrooy, l’entraîneur du PSV, déjà conquis par ses performances. “J’ai vu des séquences merveilleuses. Tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence avec le ballon, estimait van Nistelrooy auprès de Voetbal International. Il peut le faire avec sa technique et il a les qualités pour choisir la bonne zone. Mais on a aussi vu qu'il est très rapide dans les duels. […] Quand Xavi perd le ballon, il switche très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu'il veut. Il a déjà vécu deux fois à l'étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus."