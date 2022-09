Équipe de France: Varane explique comment les Bleus vivent l'affaire Pogba

Concernant le tourbillon médiatico-judiciaire qui s'est abattu sur Paul Pogba, le défenseur et capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane a avoué que les Bleus n'étaient pas insensibles au sort de leur coéquipier.

"Malheureusement, il y a beaucoup d’actualité extra-sportive en ce moment…" Raphaël Varane ne croit pas si bien dire. Les affaires embarrassantes dont le football français se serait bien passé à l’aube d’une Coupe du monde ne manquent pas, et dominent parfois les débats au détriment de l’actualité sportive. L’une d’entre elles concerne d’ailleurs de très près le groupe France et l’un de ses cadres, Paul Pogba.

Actuellement en convalescence après s’être fait opérer à un genou, le milieu de la Juventus est le personnage principal d’une incroyable affaire judiciaire - un véritable polar ! - , impliquant son frère aîné Mathias, mis en examen et placé en détention provisoire pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle.

Varane: "On le vit très bien"

S’ils se font plutôt discrets sur cette affaire publiquement, et tâchent de rester focalisés sur le terrain et la Ligue des nations, ce pour quoi on a fait appel à eux, les Bleus peuvent difficilement passer à côté du sujet. Les informations circulent à l’intérieur du groupe, dont certains membres ont été sacrés champions du monde avec Paul Pogba.

"Le terrain, c’est le plus important. Le terrain, c’est la vérité, c’est le terrain qui parle. Après, nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe autour de l’équipe, surtout quand il s’agit de personnes que l’on connaît. Nous sommes des êtres humains. On se sent aussi concerné d’une certaine façon. Après, nous, à l’intérieur du groupe, en interne, on le vit très bien. Il y a un peu de bruit autour de l’équipe et du football français en général mais on est concentré sur notre objectif et on essaie d’être le plus professionnel possible."

Raphaël Varane avait déjà abordé l'affaire Pogba durant la semaine. Le défenseur et capitaine des Bleus avait apporté son soutien au milieu de la Juve avant la rencontre contre l'Autriche (2-0): "Évidemment, je ne vais pas parler de la partie judiciaire. Maintenant, en tant que personne, c'est un ami. Je le soutiens et il a face à lui des défis à relever, notamment cette blessure. Il faut qu'il soit bien dans sa tête pour revenir le plus vite possible, on veut le voir épanoui. C'est un joueur extraordinaire, on a envie de le voir sur le terrain et épanoui. On souhaite le voir revenir le plus vite possible et prendre du plaisir."