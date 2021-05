Quatre suspendus, un blessé... L'OL décimé après Monaco

S'il s'est imposé à Monaco (3-2) ce dimanche, l'Olympique Lyonnais a pris trois cartons rouges (Maxence Caqueret, Mattia De Sciglio, Marcelo) et perdu Jason Denayer sur blessure. Memphis Depay est également suspendu pour la prochaine rencontre, samedi face à Lorient (17h).

Les Lyonnais auraient aimé ne garder que la victoire comme souvenir de ce dimanche soir mathématiquement parfait, qui les a vu s'imposer à Monaco (3-2). Mais ils vont surement se trainer ce succès comme un boulet jusqu'à la fin de la saison, puisqu'ils ont perdu quatre joueurs au cours de la soirée, alors qu'il reste encore trois journées de Ligue 1 à disputer.

Denayer touché à la cheville

Le premier signe annonciateur de cette hécatombe côté lyonnais a été la sortie prématurée de Jason Denayer, à la 29e minute du match. Le défenseur lyonnais, remplacé par Sinaly Diomandé, semblait souffrir de la cheville, ce qui n'annonce rien de bon pour sa fin de saison, alors qu'il avait déjà raté les deux derniers matchs de son équipe.

L'OL a ensuite fait face à une pluie de cartons rouges. D'abord, celui de Maxence Caqueret (70e), pour deuxième carton jaune, après une semelle sur Aurélien Tchouaméni. Puis ceux de Marcelo et Mattia De Sciglio, dégainés après le match par Clément Turpin, à la suite de la bagarre générale entre les deux équipes. Ces trois joueurs devraient donc être suspendus pour le prochain match de Lyon, face à Lorient (samedi, 17h).

Memphis suspendu pour accumulation de cartons

Contre les Merlus, les Gones devront aussi faire sans Memphis Depay. L'attaquant néerlandais sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes (trois en dix matchs), après un avertissement reçu là encore contre Monaco, mais cette fois en Coupe de France (21 avril). À ces absences pourraient venir s'ajouter celles de Djamel Benlamri, Islam Slimani et Melvin Bard, tous absents ce week-end pour blessure ou maladie.

Rudi Garcia va donc faire face à un casse-tête le week-end prochain, puisqu'il est privé à la fois de son capitaine (Depay), d'un de ses joueurs les plus en forme (Caqueret) et de l'intégralité de sa défense de ce dimanche (De Sciglio-Denayer-Marcelo). Le turn-over obligé devrait permettre à Sinaly Diomandé ou Cenk Özkacar de bénéficier de temps de jeu à l'arrière. Auteur du but de la victoire face à Monaco, Rayan Cherki a forcément marqué des points pour remplacer Memphis, alors qu'Houssem Aouar ou Bruno Guimaraes devraient supplanter Caqueret.