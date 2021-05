Quels clubs peuvent encore jouer l'Europe après les demi-finales de Coupe de France?

Avec le succès de l'AS Monaco jeudi soir face à Rumilly Vallières (1-5) lors des demi-finales de la Coupe de France, un strapontin supplémentaire pour l'Europe s'est dégagé pour les clubs de Ligue 1. Désormais, la sixième place ouvrira un ticket pour la Ligue Europa Conference, nouvelle compétition qui débutera la saison prochaine.

On en sait désormais un peu plus sur la répartition des places européennes la saison prochaine pour les clubs de Ligue 1. La large victoire des Monégasques jeudi soir en demi-finales de la Coupe de France contre Rumilly Vallières (1-5) a ouvert la voie à un sixième et dernier billet qualificatif que vont se disputer Marseille, Lens et Rennes. Petit résumé.

Ligue des champions: trois places pour quatre prétendants

La course pour le titre se poursuit entre Lille et le PSG tandis que derrière, Monaco et Lyon bataillent pour la troisième place. Au final, seules trois de ces quatre équipes arracheront leur qualification pour la Ligue des champions selon la règle suivante : les deux premiers de Ligue 1 seront directement qualifiés pour la phase de groupes tandis que le troisième devra passer par la case tour préliminaire + barrages.

Reste une exception : si Manchester United remporte la finale de la Ligue Europa le 26 mai prochain contre Villarreal, le troisième de Ligue 1 rejoindrait directement les poules de la C1. Deuxièmes de Premier League, les Red Devils devraient se qualifier directement pour la Ligue des champions en terminant dans le top 4. En revanche si c'est le club espagnol qui l'emporte, le troisième de L1 serait obligé de passer par deux tours de qualification avant les groupes.

Ligue Europa: deux tickets pour la C3 pour les quatrièmes et cinquièmes de Ligue 1

Normalement, le vainqueur de la Coupe de France et le quatrième de Ligue 1 sont les deux élus pour disputer la phase de groupes de C3. Sauf que la confrontation qui s'annonce entre le PSG et Monaco en finale de la Coupe la semaine prochaine change un peu la donne. Assurés de finir dans le top 4, les deux clubs libèrent ce ticket pour la Ligue Europa au futur cinquième, à déterminer entre l'OM, Lens et Rennes.

Ligue Europa Conference: le sixième disputera les barrages

C'est officiel depuis hier, donc : le sixième de Ligue 1 disputera a minima les barrages d'une coupe d'Europe, à savoir la Ligue Europa Conference. Cette future C4, remplaçante de la Coupe intertoto, supprimée en 2008, verra s'affronter 32 équipes du Vieux Continent. Là encore, Marseille, Lens et Rennes sont en pole pour accrocher ce dernier billet. Une seule de ces trois équipes ne disputera pas de compétition continentale l'an prochain.