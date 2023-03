Reims: bientôt une statue en l’honneur de Just Fontaine au pied du stade Auguste-Delaune ?

Arnaud Robinet, maire de Reims, a fait part de son souhait d’installer une statue de Just Fontaine au pied du stade Auguste-Delaune. L’ancien attaquant rémois, recordman du nombre de buts sur une Coupe du monde, est décédé ce mercredi à l’âge de 89 ans.

Il souhaite que sa silhouette trône à jamais près du Stade Auguste-Delaune. Ce mercredi, juste après l’annonce du décès de Just Fontaine à l’âge de 89 ans, Arnaud Robinet, le maire de Reims, a fait part de son envie d’installer une statue en l’honneur du recordman du nombre de buts sur une Coupe du monde au pied de l’enceinte champenoise.

>> Décès de Just Fontaine: toutes les réactions EN DIRECT

"Une légende ne meurt jamais et son nom sera à toujours inscrit au Panthéon de Reims et de notre histoire collective, a écrit l’élu dans un communiqué. Je souhaite qu’une statue en son honneur soit installée au pied du stade Auguste-Delaune, rejoignant ainsi son coéquipier en équipe de France, Raymond Kopa, pour l’éternité."

Trois titres de champion de France et une finale européenne avec Reims

Just Fontaine a évolué pendant six ans au Stade de Reims, de 1956 à 1962. Sous les couleurs champenoises, il a inscrit la bagatelle de 145 buts en 152 matchs toutes compétitions confondues, décroché trois titres de champion de France (1958, 1960, 1962) et atteint la finale des Coupes des clubs champions européens, ancêtre de la Ligue des champions, en 1959.

Aussitôt après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Just Fontaine a embrassé celle d'entraîneur et a passé ses diplômes dès 1962. Nommé sélectionneur de l'équipe de France en 1967, il ne restera finalement en poste que deux matchs, avant de s'asseoir sur les bancs du PSG (1973-1976), de Toulouse (1978-1979) puis du Maroc (1979-1981).