13 buts en une Coupe du monde: pourquoi le record de Fontaine est presque imbattable, même pour Mbappé

L’ancien buteur de l’équipe de France, Just Fontaine, est mort ce mercredi à l’âge de 89 ans. Véritable légende des Bleus et du football tricolore, l’attaquant détient toujours le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule édition de la Coupe du monde.

Meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a mis au supplice les défenses adverses avec huit buts en sept matchs. Mais le Français de 24 ans ne figure même pas dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire sur une seule édition du Mondial.

Devancé par plusieurs légendes comme l’Allemand Gerd Muller, le Portugais Eusebio ou le Brésilien Ronaldo, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France accuse même un retard de cinq longueurs sur le détenteur du record, le Français Just Fontaine.

Quand Fontaine ironisait sur son record…

Décédé ce mercredi à l’âge de 89 ans, l’ancien international tricolore aux 21 sélections a établi une marque qu’il sera compliqué voire impossible d'améliorer à la Coupe du monde, avec 13 buts inscrits en une seule édition. En 1958, il avait grandement contribué à la troisième place décrochée par les Bleus pendant le tournoi disputé en Suède. Un record qui tient depuis près de 65 ans et pour lequel Just Fontaine avait trouvé une jolie pirouette destinée aux journalistes.

"Nous sommes en l’an 4.000 après JC. Des archéologues découvrent une momie. Elle bouge: l’homme à l’intérieur est toujours vivant. C’est incroyable! Quand la momie est enfin libérée, la première chose qu’elle demande: Le record de buts marqués en Coupe du monde de Just Fontaine a-t-il été enfin battu, plaisantait ainsi le buteur français dans des propos cités par le journal Le Parisien après son décès. Dans 2.000 ans, si on joue encore au foot, il est fort possible qu’on pose encore cette question. Et il est probable que la réponse soit non, toujours pas."

Fontaine buteur à chacun de ses matchs du Mondial

Le sens de la formule, Just Fontaine l’avait, même s’il n’a jamais souhaité devenir un consultant régulier dans les médias. Mais plus encore que les mots, Justo avait le sens du but et notamment lors de cette Coupe du monde 1958 presque parfaite pour lui en Scandinavie.

Dès l’entrée en lice des Bleus contre le Paraguay, Just Fontaine a sorti l’équipe d’un mauvais pas. Menée par la sélection sud-américaine en début de match, l’équipe de France avait alors bénéficié d’un doublé de son serial buteur pour prendre les devants. Histoire de parfaire le probant succès tricolore (7-3), l’attaquant du Stade de Reims avait même inscrit un troisième pion synonyme de triplé.

Toujours aussi efficace lors de la deuxième journée des poules face à la Yougoslavie, le buteur avait cette fois signé un doublé. Mais cela n’avait pas suffi à éviter la défaite des Bleus. Lors du troisième et dernier match du deuxième groupe, il avait marqué le but décisif contre l’Ecosse (2-1) et avait ainsi offert la première place à la France.

Un nouveau doublé lors du quart de finale largement remporté contre l’Irlande du Nord (4-0) a permis à Just Fontaine de poursuivre son sans-faute. En quatre matchs, le Français a alors déjà marqué huit buts… soit le total de Kylian Mbappé lors du Mondial 2022 au Qatar.

Fontaine impuissant face à Pelé puis auteur d’un quadruplé

Malgré son but égalisateur dès la neuvième minute de la demi-finale, l’équipe de France s’est inclinée face au Brésil (5-2) et n’a pas réussi à se qualifier pour la première finale de son histoire. Ce jour-là, un gamin de 18 ans nommé Pelé a volé la vedette à tous les joueurs en inscrivant un triplé lors de la seule et unique victoire de la Seleçao face aux Bleus dans une Coupe du monde. Eclipsé face au génie de ce qui deviendra ensuite le seul joueur à remporter trois titres au Mondial, Just Fontaine va bien se reprendre lors du match pour la troisième place.

Face à la l'Allemagne de l'Ouest (RFA), championne du monde en titre et revancharde après sa défaite surprise contre la Suède en demi-finale, Just Fontaine va sortir le grand jeu avec un quadruplé. A ce jour, aucun autre joueur français n’a réussi à en faire autant dans la compétition. Après un gros duel, la France a donc décroché son premier podium international en dominant la Mannschaft (6-3). Avec cette troisième place, les Bleus de Raymond Kopa et Just Fontaine ont ainsi ouvert la voie aux futures générations des Platini, Zidane et Kylian Mbappé.

2,17 buts/match à la Coupe du monde

Buteur à chaque match du Mondial suédois, Just Fontaine a donc écrit l’histoire du football. Certes, le football était beaucoup plus ouvert à l’époque et les défenses moins rigoureuses. Mais la performance réalisée par l’attaquant français reste incroyable avec un ratio de 2,17 buts/match à la Coupe du monde. Interrogé par RMC Sport en 2006 lors de la Coupe du monde 2006 disputée en Allemagne sur son record, la légende tricolore refusait de dire que personne ne le dépasserait jamais.

"C’est vous qui le dites (qu’il n’est pas près d’être battu). Moi je ne fais jamais de pronostic là-dessus, estimait alors Just Fontaine. Des fois, c’est tellement bête ce jeu. Il suffit que l’on mette cinq buts dans un match… Surtout les troisièmes matchs des groupes si les équipes sont qualifiées ou n’espèrent plus rien, elles laissent un peu tomber et cela peut profiter…"

En répondant au micro de RMC Sport ce jour-là, Just Fontaine avait raté son bus vers le stade mais avait tenu à terminer son analyse sur le record: "C’est une question psychologique. Si les joueurs se posent la question, ils doivent se dire qu’ils ont sept matchs (jusqu’en finale) mais il faut quand même marquer deux buts par match. Et s’ils se posent la question je crois qu’ils sont morts."

Mbappé bientôt meilleur buteur français au Mondial?

En clair, le meilleur moyen pour espérer battre le record de but de Just Fontaine c’est tout simplement de ne pas y penser. Si Gerd Muller, Ronaldo et Miroslav Klose ont depuis battu son total de buts (mais en plusieurs éditions), Just Fontaine demeure le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la compétition et le meilleur Français. Mais attention, Kylian Mbappé le talonne déjà avec douze réalisations en 2018 et 2022. Un seul but et il l’égalera, deux et il dépassera son illustre aîné.

Pour ce qui est du record de buts en un seul Mondial détenu par Just Fontaine depuis près de 65 ans, cela sera plus difficile à aller chercher pour la star du PSG et des Bleus. Mais qui sait? Lors de l’épreuve disputée au Qatar, Kylian Mbappé n’a pas réussi à marquer à chacune de ses apparitions. Muet après son entrée en jeu pour le troisième match du groupe D face à la Tunisie, il n’a pas non plus trouvé la faille en quart et en demi-finale. En parvenant à trouver de la régularité et à marquer à chaque match, Kylian Mbappé aura peut-être une chance d’approcher voire d’effacer ce record longtemps considéré comme imbattable.