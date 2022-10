Reims: le message touchant d'Ekitike à Oscar Garcia après son éviction

Mis à pied à titre conservatoire ce jeudi par le Stade de Reims, Oscar Garcia est le quatrième entraîneur de Ligue 1 à être démis de ses fonctions ces derniers jours. L'entraîneur espagnol a pu compter sur le soutien de son ancien attaquant, Hugo Ekitike - désormais au PSG - sur les réseaux sociaux.

Après les mots forts et accusateurs du président du Stade de Reims, Oscar Garcia a pu trouver du soutien en la personne de son ancien attaquant, Hugo Ekitike. Mis à pied à titre conservatoire ce jeudi, l'entraîneur espagnol n'est plus le manager du club. Il paie un mauvais départ en Ligue 1, où l'équipe champenoise pointe à la 15e place, avec une seule victoire, cinq nuls et autant de points que le premier relégable (Angers, 17e).

>> Ligue 1 : les infos en direct

Les mots durs du président rémois envers Garcia

Plus tôt dans la journée Jean-Pierre Caillot, le boss du club rémois, avait eu des mots durs envers son désormais ex-entraîneur dans les colonnes du journal L'Union. "Cela fait plusieurs mois que nos relations sont compliquées et force est de constater que nous n’étions plus sur la même longueur d’onde", a-t-il lâché. "La fin de la dernière saison a été pénible à vivre", a poursuivi Jean-Pierre Caillot, déplorant des "prestations médiocres" et les choix tactiques du technicien espagnol. "Nous avons avec Ito, Balogun et Zeneli trois attaquants que tout le monde nous envie, mais qui n’ont été alignés qu’une seule fois en même temps: à Angers, pour notre seule victoire jusqu’ici", a-t-il notamment reproché.

"Je vous dois beaucoup", le beau message d'Ekitike

Ce jeudi soir, c'est Hugo Ekitike qui a eu des paroles fortes envers Oscar Garcia, et nettement plus élogieuses. L'attaquant du PSG, qui a brillé la saison dernière sous les ordres de l'Espagnol (10 buts en 24 matchs de Ligue 1), n'a pas oublié celui qui a permis son éclosion. "Merci coach pour votre temps, votre patience et vos précieux enseignements, je vous dois beaucoup", écrit-il sur Twitter. "Courage dans vos épreuves professionnelles mais surtout personnelles, vous avez tout mon soutien et toute ma reconnaissance".

Oscar Garcia était en proie à des soucis personnels et familiaux ces dernières semaines, qui avaient notamment conduit son adjoint Will Still - en charge de l'intérim - à assurer ses fonctions lors de la réception du PSG lors de la 10e journée de Ligue 1, le samedi 8 octobre dernier.