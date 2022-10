"Je parle souvent avec Mbappé, je sais qu'il est heureux d'être au PSG", assure Ekitike

Hugo Ekitike s’est exprimé au micro de RMC Sport après ses débuts en Ligue des champions avec le PSG ce mardi contre Benfica (1-1). Remplaçant derrière les stars franciliennes, le jeune attaquant se projette sur la durée à Paris.

Difficile de faire son trou derrière Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Malgré de belles propositions venues d’Angleterre, Hugo Ekitike a pourtant préféré rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Assez peu utilisé depuis le début de saison, l’attaquant a disputé ses premières minutes en Ligue des champions lors du nul concédé mardi par le club francilien contre le Benfica (1-1). Une situation qui le satisfait pour le moment mais qui ne lui suffira pas dans le futur.

"La Ligue des champions c’est quelque chose de magique. L’année dernière je la regardais à la télévision donc y participer et avoir ces premières minutes c’est quelque chose de maginifique, a estimé le buteur de 20 ans en exclusivité pour RMC Sport. Maintenant je ne suis pas venu pour faire de la représentation."

Ekitike s’imagine comme le futur grand 9 du PSG

Apparu à sept reprises cette saison toutes compétitions confondues, Hugo Ekitike n’a été titularisé qu’une seule fois par Christophe Galtier et attend toujours de marquer son premier but avec le PSG. Malgré un temps de jeu réduit, l’international tricolore U20 est confiant pour l’avenir et se verrait bien devenir le grand numéro 9 dont Paris a besoin.

"Je suis là pour apporter ma touche. Il faut que je continue comme cela lors des prochains matchs, a enchaîné l’ancien joueur de Reims. […] Je suis venu ici dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour cela. Il faut que je devienne ce numéro 9."

Ekitike: "Je sais que Mbappé est heureux au club"

Cantonné à un rôle de doublure, notamment pour Kylian Mbappé, en ce début d’exercice, Hugo Ekitike est heureux d’évolue à ses côtés dans le groupe parisien. L’espoir français ne trouve pas non plus le champion du monde 2018 malheureux au PSG.

"[Mbappé malheureux au quotidien?] Pas du tout. Moi qui parle souvent avec Kylian je sais qu’il est heureux d’être au club, a encore estimé le buteur de 20 ans au micro de RMC Sport. Il travaille tous les jours, comme tous les autres joueurs, pour être performant sur le terrain et être le meilleur." Et Hugo Ekitike de conclure sur une possible association avec Kylian Mbappé: "Je pense que cela serait pas mal du tout. Cela serait pas mal du tout."