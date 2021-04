Reims-OM: le coup de tête plein de rage de Sampaoli contre le mur, après le but rémois

Si l'OM a rapidement réagi, c'est Reims qui avait ouvert le score ce vendredi, dans ce match de la 34e journée de Ligue 1. Ce qui a valu à Jorge Sampaoli un début de pétage de plomb dans sa zone technique.

Jorge Sampaoli est un entraîneur passionné... c'est peu dire. Il l'a encore prouvé ce dimanche, lors du match d'ouverture de la 34e journée de Ligue 1 entre Reims et l'OM. Si Dimitri Payet puis Arkadiusz Milik ont permis aux Phocéens de réagir rapidement, ce sont les Rémois qui avaient ouvert le score sur corner, avec une tête de Nathanaël Mbuku à la 38e minute.

L'absence de Kamara sur le corner rémois

L'entraîneur argentin est entré dans une rage folle, tapant du pied en direction d'une glacière ou d'une bouteille d'eau (les plans TV ne permettent pas de le dire)... mais surtout en retournant vers son banc: Jorge Sampaoli a alors placé un coup de tête contre le mur, de colère. Le bonnet aura sans doute amorti le choc...

Jorge Sampaoli lors de Reims-OM © Capture écran Canal+

Outre ce but et la défense marseillaise sur coup de pied arrêté, le coach sanguin pestait contre l'arbitre: à ce moment du match, Boubacar Kamara était sorti temporairement pour soigner un coup pris sur la hanche. Les Olympiens étaient donc en infériorité numérique au moment du corner de Reims. Le joueur, titulaire au milieu de terrain, est sorti définitivement quelques instants plus tard, remplacé par Valentin Rongier.

>>> le match Reims-OM en live-texte