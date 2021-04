Reims-OM, les compos: un 3-5-2 pour Marseille avec Nagatomo

Privé d'Hiroki Sakai et de Duje Caleta-Car, Jorge Sampaoli s'appuiera à nouveau sur une défense à trois, ce vendredi pour le déplacement de l'OM à Reims (21h) en Ligue 1.

En match avancé de la 34e journée de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit l'Olympique de Marseille, ce vendredi à 21h. Les Phocéens auront à coeur de poursuive leur dynamique positive, avec sept point pris en trois matchs et un précieux succès à Lorient (3-2) samedi. En quête de continuité, Jorge Sampaoli s'appuiera une nouvelle fois sur une défense à trois.

Sakai blessé

Les absences d'Hiroki Sakai (blessé) et de Duje Caleta-Car (suspendu) et le retour d'Alvaro Gonzalez ont néanmoins forcé l'Argentin à procéder à des changements par rapport à l'équipe qui avait battu Lorient (3-2) samedi. Le coach olympien s'appuiera sur son trio de centraux Perrin-Gonzalez-Balerdi, tandis que Kamara évoluera un cran plus haut, au milieu de terrain.

Au niveau de l'animation offensive, Sampaoli renouvelle sa confiance dans l'association entre Arkadiusz Milik, Dimitri Payet et Florent Thauvin, un peu reculé de nouveau. "Flo (Thauvin) sort d’une année un peu difficile, il a connu une blessure assez importante qui fait qu’il a peu joué", a déclaré son entraîneur, interrogé sur la prolongation de son attaquant en conférence de presse. Nous, on espère qu’il va continuer avec le projet, du point de vue purement sportif."

Le placement de Thauvin scruté

Contre Lorient, l'entraîneur avait tâtonné sur son positionnement, plaçant Thauvin "plutôt sur la gauche" et laissant Pol Lirola "sans connexion". Une "erreur de positionnement", de son propre aveu, qu'il voudra corriger au stade Auguste Delaune pour poursuivre sa quête d'une place européenne. De son côté, Dario Benedetto, qui envisage toujours un retour à Boca Juniors, démarrera sur le banc.

Côté rémois, David Guion pourra compter sur les retours de Wout Faes et Moreto Cassama de suspension. Ils retrouvent tous deux leur place dans le onze de départ. En cas de victoire à domicile, Reims se rapprocherait de son objectif, assumé par Faes en conférence de presse mercredi: remporter le "match à quatre avec Metz, Nice et Angers" pour s'assurer "un top 10".

Les compos

La composition rémoise: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Doucouré - Lopy, Cassama, Chavalerin - Mbuku, Dia, Touré.

La composition de l'OM: Mandanda - Balerdi, Gonzalez, Perrin - Lirola, Thauvin, Kamara, Gueye, Nagatomo - Payet, Milik.