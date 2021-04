OM : Sampaoli veut conserver Thauvin et Kamara

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Stade de Reims, Jorge Sampaoli a réaffirmé sa volonté de conserver Florian Thauvin, en fin de contrat à l’issue de la saison, et Boubacar Kamara. L’Argentin a toutefois estimé que ces dossiers n’étaient pas entre ses mains.

Toujours dans la course pour un billet européen, l'Olympique de Marseille doit aussi gérer deux gros dossiers en parallèle avec les cas de Florian Thauvin et Boubacar Kamara. Le premier verra son contrat expirer en juin prochain et n'a toujours pas prolongé avec l'OM.

En conférence de presse à la veille du déplacement face au Stade de Reims, Jorge Sampaoli a réaffirmé son souhait de pouvoir compter sur Florian Thauvin la saison prochaine. Le technicien argentin espère conserver le Français mais reconnaît qu'il n'est pas l'unique décisionnaire.

"Flo (Thauvin) sort d’une année un peu difficile, il a connu une blessure assez importante qui fait qu’il a peu joué. Nous, on espère qu’il va continuer avec le projet. Après, la décision se prendra entre le club et son agent mais du point de vue purement sportif, on espère qu’il puisse continuer avec nous."

Boubacar Kamara, "un gros potentiel pour le club"

Interrogé sur l'avenir de Boubacar Kamara, lié au club olympien jusqu'en juin 2022, Jorge Sampaoli a aussi réitéré son désir de pouvoir s'appuyer sur le jeune milieu qu'il décrit comme "un gros potentiel pour le club". Mais là encore, cela ne dépend pas que de lui.

"Il y a différentes positions, différents points de vue dans le football. Il y a le point de vue du coach qui, lui, veut les meilleurs joueurs à disposition. Il y a le point de vue du club, qui doit gérer les contrats des joueurs. Et le point de vue du joueur qui veut connaître sa situation pour la saison suivante. Pour ma part, j’espère conserver Boubacar Kamara qui est un gros potentiel, ici pour le club. Mais je ne pense pas avoir le pouvoir total sur cela pour les raisons que je viens d’évoquer."

Boubacar Kamara accompagnait Jorge Sampaoli en conférence de presse et a davantage mis l'accent sur "le projet sportif" pour le convaincre de prolonger l'aventure à Marseille : "J'aimerais bien finir la saison, il reste cinq matchs. Puis me poser cet été et réfléchir pour la suite. Ce qui peut me convaincre de rester ? C'est plus le projet sportif, ça fait quatre ans que je suis en pro, j'ai un peu tout vécu ici. Le projet sportif me fera prendre ma décision. Je reste concentré sur les matchs restants, on se posera tous et on réfléchira."