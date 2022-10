Reims-PSG: aucune insulte notée dans le rapport, ce que risque Ramos après son expulsion

L’arbitre du match a bien relevé une attitude contestataire, justifiant l’exclusion de Sergio Ramos à Reims (0-0), mais aucune insulte n’apparaît dans son rapport officiel transmis aux instances.

C’est le moment clé du match, celui qui a fait disjoncter les joueurs parisiens, et participé à ce que le contrôle de la rencontre échappe à l'arbitre. Samedi soir lors du match nul entre Reims et le PSG (0-0), Sergio Ramos a écopé d'un carton jaune pour contestation après une faute commise à 40 mètres des cages parisiennes. Puis d'un rouge direct, sorti par l'arbitre de la rencontre Pierre Gaillouste. Les images du diffuseur Canal + laissaient apparaître sur le moment un "puta madre" qu’aurait prononcé le défenseur espagnol.

Quelle qualification sera retenue ?

Mais selon nos informations, l'arbitre de la rencontre n'a noté aucune insulte dans son rapport. Il n'a été relevé que l'attitude contestataire du principal intéressé. Pour cette sanction, Sergio Ramos risque entre 2 et 7 matches de suspension pour attitude intimidante. Mais cette qualification, plus lourde, ne devrait pas être retenue. La commission de discipline se réunira mercredi soir pour statuer. En attendant d’être fixé sur son sort, Sergio Ramos est déjà assuré de manquer le Classique face à l’OM au Parc des Princes dimanche prochain. Un véritable casse-tête pour le PSG, déjà fragilisé dans le secteur défensif avec les blessures de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe.

Pierre Gaillouste a eu la main lourde en dégainant pas moins de neuf cartons, dont le rouge qui conduit à l’expulsion de Sergio Ramos, au cours de cette partie, dont six pour les Parisiens. "Il (l’arbitre) doit garder le contrôle. Déjà, la dernière fois…", pestait Marquinhos au micro de Canal+. Le capitaine du PSG se remémorait à cette occasion la rencontre entre Nantes et le PSG (0-3) du 3 septembre dernier. Pierre Gaillouste, chargé du sifflet ce jour-là, avait sorti cinq avertissements, dont trois pour Paris, et un rouge pour les Canaris. Mais tous ont surtout en mémoire ce match de Ligue 2 entre Metz et Guingamp, lequel s’était achevé dans la confusion, avec pas moins de quatre exclusions.