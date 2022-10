Reims-PSG: le geste sympa d'Ekitike pour les supporters rémois

Ancien joueur du Stade de Reims, Hugo Ekitike a profité du déplacement du PSG à Auguste-Delaune, samedi soir en Ligue 1 (1-1), pour saluer les supporters locaux. Et leur offrir quelques maillots.

Il y est né, il y a passé la quasi-totalité des vingt premières années de sa vie, et y a découvert le football professionnel. Autant dire qu'Hugo Ekitike entretient une relation particulièrement forte avec la ville de Reims, son club et ses supporters. Et que le déplacement du PSG à Auguste-Delaune, samedi soir en Ligue 1 (1-1), avait un goût spécial pour lui.

Trois mois seulement après son transfert vers le club parisien, le jeune attaquant français (20 ans) n'a pas eu l'occasion de jouer contre son ancienne équipe cette fois-ci. Remplaçant au coup d'envoi, Ekitike n'a pas été lancé par Cristhophe Galtier, et a dû se contenter de regarder la rencontre depuis le banc de touche. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller saluer les fans locaux après la partie. Et pas seulement.

Des enfants ravis

Après le coup de sifflet final, et malgré la fin de rencontre tendue, Hugo Ekitike est ainsi allé distribuer quelques maillots et quelques équipements du PSG (encore étiquetés) à de jeunes supporters présents en tribunes, visiblement ravis des cadeaux... aux couleurs du club adverse. "Merci pour l'accueil, content de vous avoir revu", a écrit ce dimanche le joueur sur les réseaux sociaux, en partageant des photos de son retour à Delaune.

Depuis son arrivée à Paris cet été, Hugo Ekitike a été utilisé à six reprises par Christophe Galtier en Ligue 1, pour 125 petites minutes de jeu, et une seule titularisation, face à Nice la semaine passée. Il n'a pas encore trouvé le chemin des filets.