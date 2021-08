Reims-PSG, les compos: Messi remplaçant, Mbappé et Neymar titulaires

Pour le déplacement du PSG à Reims, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner Kylian Mbappé et Neymar d’entrée de jeu. Lionel Messi, en revanche, est sur le banc.

C’est une soirée de gala pour le Paris Saint-Germain. Après un suspense entretenu pendant plusieurs jours, Lionel Messi va débuter sur le match contre le Stade de Reims sur le banc, mais le moment de son entrée en jeu sera scruté. Neymar, Di Maria et surtout Kylian Mbappé sont eux titulaires.

Le Français va donc débuter malgré les rumeurs de son départ vers le Real Madrid. A 48 heures de la fin du marché des transferts, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas préserver son joueur. Mbappé, qu’il rejoigne Madrid ou non dans les prochains jours, devrait donc partager quelques minutes de jeu avec Lionel Messi.

Marquinhos fait aussi son retour

Marquinhos, comme Messi et Neymar, va lui aussi disputer son premier match de la saison. Le défenseur brésilien était sur le banc la semaine dernière contre Brest. Il sera associé à Kimpembe dans l’axe, alors que Diallo et Hakimi joueront sur les côtés. Navas sera dans les buts, alors que Verratti, Gueye et Wijnaldum occuperont l’entrejeu.

Côté rémois, Oscar Garcia a décidé d’aligner quasiment la même équipe qu’il y a une semaine, face à Metz. Seul changement, le retour de Nathanaël Mbuku dans le onze du Stade de Reims à la place de Kebbal. Il sera associé à Touré et Cafaro en attaque.

La composition du PSG: Navas – Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi – Wijnaldum, Gueye, Verratti – Neymar, Di Maria, Mbappé.

La composition du Stade de Reims: Rajkovic - Abdelhamid , Faes, Gravillon – Konan – Cassama, Munetsi, Foket – Cafaro, Touré, Mbuku.