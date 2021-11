Rennes: Genesio comprend la lassitude de Juninho, qui songe à quitter l'OL

Bruno Genesio, ancien de l'OL et actuel entraîneur du Stade Rennais, n'a pas été surpris par les déclarations de Juninho mercredi dans "Rothen s'enflamme" sur RMC. Il comprend que le directeur sportif de Lyon puisse avoir envie de souffler.

Il n’est pas du tout surpris. Invité à réagir aux dernières déclarations de Juninho, qui a annoncé mercredi sur RMC sa volonté de "se reposer" au terme de sa troisième saison en tant que directeur sportif de l'OL, Bruno Genesio s’est montré compréhensif.

"Je ne pense pas que ce soit particulier à Lyon, a commenté ce jeudi en conférence de presse l’entraîneur du Stade Rennais, ancien de la maison lyonnaise. C’est un métier difficile, que ce soit directeur sportif, entraîneur ou président. On est sans cesse exposé, évalué, jugé et critiqué. Ce ne sont pas des métiers de tout repos, je peux comprendre que ça puisse lasser à un moment donné. Ce n’est pas particulier à Lyon, c’est particulier au monde du football."

Juninho veut se "reposer un peu"

Lors de son interview chez "Rothen s’enflamme", Juninho a très clairement fait savoir qu'il avait l'intention de quitter son poste à l’issue de cette saison 2021-2022. "J'avais dit trois ans. (...) A la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons", a fait savoir le dirigeant brésilien, indiquant être usé mentalement par ses responsabilités.

"Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme, a-t-il développé. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu".