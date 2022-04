Rennes: Genesio regrette des "erreurs grossières" contre Monaco

Battu à domicile par l’AS Monaco ce vendredi (2-3), le Stade Rennais a perdu des points précieux dans la course à la Ligue des champions. À l’issue du match, le coach Bruno Genesio s’est exprimé sur la défaite des siens, tout en montrant un état d’esprit combatif pour finir la saison.

Pour la première fois depuis le 11 février et un revers contre le PSG (1-0), le Stade Rennais a connu la défaite face à l’AS Monaco (2-3). Un résultat ne faisant pas les affaires des coéquipiers de Martin Terrier, qui perdent des points précieux dans la course à la Ligue des champions. Pour preuve, les Monégasques ne sont plus qu’à trois unités de la troisième place occupée par les Bretons.

Déçu par le scénario de la rencontre, le coach de Rennes Bruno Genesio a regretté des "erreurs grossières" de la part de ses joueurs, mais reconnaît la supériorité de Monaco dans cette rencontre: "On a joué une grosse équipe, il faut souligner la valeur de l’adversaire quand il est plus fort."

"On est déçus mais pas abattus"

Le technicien n’a pas tenu pour autant à "accabler" ses joueurs, qui ont dû composer avec certains absents. Notamment en défense, avec les forfaits de Nayef Aguerd et Loïc Badé. C’est dans ce contexte que le jeune Warmed Omari a dû enfiler le costume de taulier de la charnière centrale. Une tâche peu évidente pour celui qui vit sa première saison chez les pros, mais le Français peut compter sur le soutien de Genesio: "Omari était très déçu, je lui ai dit de relever la tête parce qu'il a fait beaucoup de très bons matches. Maintenant on va l'aider à s'en remettre."

Malgré cette défaite, Rennes ne compte pas s’avouer vaincu et jouera à fond les derniers matchs afin de conserver sa place sur le podium et croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions: "C’est un coup d’arrêt mais en aucun cas cela va nous empêcher d’atteindre nos objectifs (...) On est déçus mais pas abattus."

Une course à l'Europe qui s'intensifie

Afin de prouver que ses joueurs sont remplis de ressources, Genesio rappelle que ces derniers ont failli revenir au score: "On aurait pu revenir à 2-2, on a poussé jusqu'au bout, on n'a pas lâché (…) Maintenant il nous reste 6 matches et on va encore s'atteler à jouer notre jeu pour marquer le plus de points possible."

C’est face à un autre prétendant sérieux dans la course à l’Europe que les Rennais devront se relancer avec le déplacement de mercredi (à 21h) à Strasbourg. Les hommes de Julien Stéphan actuellement cinquièmes au classement pourraient revenir à un point de Rennes, en cas de succès contre Troyes ce dimanche (à 15h).