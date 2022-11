"Ce qu'il a subi est inacceptable": après sa blessure, Harit défend Disasi

Blessé à un genou dimanche lors de Monaco-Marseille et forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Amine Harit a pris la parole ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Il en profite pour défendre le défenseur des Bleus Axel Disasi, cible d'insultes depuis la blessure du milieu marocain.

"Vous me connaissez bien : je ne lâche jamais rien et je pense déjà à revenir plus fort encore." Dans un long (et beau) message publié ce jeudi soir sur ses réseaux sociaux, Amine Harit donne de ses nouvelles après sa grave blessure et apporte son soutien à Axel Disasi. Depuis dimanche, le défenseur des Bleus fait face à une vague d’insultes, lui qui a été impliqué de manière involontaire dans la blessure du milieu offensif marocain lors du choc de Ligue 1 entre Monaco et Marseille (2-3). Touché au genou après un tacle de Disasi, Harit a été opéré et devrait manquer le reste de la saison.

>> Toute l'actu du Mondial en direct

"C'est le destin et je l'accepte"

"J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches, écrit le Marseillais. Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. Mais comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le Destin, et je l'accepte. Je souhaite aux Lions le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur." A 25 ans, il espérait disputer son deuxième Mondial avec le Maroc, qui affrontera au premier tour la Croatie, la Belgique et le Canada.

"Je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n'en veux pas un instant à Axel. C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé. Soyons de meilleurs humains. (…) Merci aussi à tout le club de l’OM, au staff qui a bien pris soin de moi dès l’incident sur le terrain à Monaco, et à mes coéquipiers pour leur soutien de chaque instant. Merci à vous tous pour les milliers de messages reçus", poursuit Harit, qui termine son texte en souhaitant "bonne chance" à ses coéquipiers en sélection et en club pour la fin de saison.

Pour combler son absence, l'OM a déjà prévu de recruter cet hiver. "Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato, a annoncé cette semaine le président marseillais Pablo Longoria. Cela deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif."