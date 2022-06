Rennes: le petit tacle de Genesio contre l'OM dans "Rothen s'enflamme"

Au cours de sa longue interview dans "Rothen s'enflamme" mercredi sur RMC, Bruno Genesio a défendu son bilan à l'OL et à Rennes, tout en envoyant une petite pique à l'OM.

C’est une petite pique glissée au cœur d’un long plaidoyer. Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi sur RMC, Bruno Genesio a pu défendre son bilan et répondre aux critiques formulées à son encontre par notre consultant Jérôme Rothen.

"Je n'ai pas entendu les mêmes critiques"

L’entraîneur du Stade Rennais a surtout regretté l’image négative que certains observateurs ont pu lui donner lors de son passage sur le banc de l’OL entre 2015 et 2019. "On peut me critiquer sur mes choix ou mes changements, mais ce qui me gêne c'est l'image qui m'a été collée dès le départ sans aucun argument valable, c’est-à-dire ‘Genesio c’est le gentil entraîneur qui est copain avec les joueurs, qui peut gérer des jeunes mais qui ne peut pas gérer des Memphis ou des Nabil (Fekir)’. Pendant trois années j’ai géré ces joueurs", a-t-il expliqué.

Avant d’adresser, au détour d’une phrase, un tacle glissé à l’OM : "On a fait trois la Ligue des champions et une demi-finale de Ligue Europa où on se fait éliminer par l’Ajax (en 2017). On m’a fracassé parce que l’Ajax avait à l’époque un budget moins important que Lyon. Il me semble qu’il y a un club français (Marseille) qui s’est fait éliminer il n’y a pas longtemps par le Feyenoord et je n’ai pas entendu les mêmes critiques."

Alors qu'ils visaient la victoire finale, les Marseillais de Jorge Sampaoli ont effectivement été sortis cette saison au stade des demi-finales de l'Europa Conference League, la nouvelle compétition imaginée par l'UEFA. Battus à l'aller aux Pays-Bas (3-2), ils ont concédé un nul (0-0) synonyme d'élimination lors du match retour au Vélodrome. En championnat, Marseille a toutefois terminé à la deuxième place du classement, deux rangs devant le Stade Rennais.