OM: des discussions entre Fribourg et l'entourage de Bamba Dieng?

Bamba Dieng, une des révélations de cette saison en Ligue 1, est convoité par Fribourg. Les dirigeants allemands auraient déjà entamé les discussions avec l’entourage du buteur de l’Olympique de Marseille.

Le futur de Bamba Dieng pourrait s'écrire outre-Rhin. Récent finaliste de la Coupe d’Allemagne, Fribourg a mis un coup d'accélérateur pour Bamba Dieng. D'après Foot Mercato, les dirigeants allemands auraient entamé les discussions avec l’entourage du joueur pour convenir d’un accord contractuel avec le joueur. Le club s'était déjà renseigné pour l'attaquant il y a plusieurs mois. Le joueur est par ailleurs suivi par des clubs anglais.



Concernant de potentielles négociations avec l’Olympique de Marseille, avec qui Dieng est sous contrat jusqu’en 2024, Pablo Longoria réclamerait 15 millions d’euros pour se séparer de son attaquant sénégalais. Récompensé du titre du plus beau but de la saison après son ciseau contre Strasbourg, Dieng avait affirmé qu’il serait à l’OM la saison prochaine lors de la remise des trophées.

La révélation Dieng

Quasi-inconnu au début de la saison, Bamba Dieng s’est fait un nom sur le front de l’attaque marseillaise. Profitant de l’irrégularité de Milik, le buteur de 22 ans a gratté du temps de jeu avant de s’installer régulièrement dans le onze de Jorge Sampaoli. Grâce à ses huit buts en 36 matchs, Dieng s’est ouvert les portes de la sélection sénégalaise dès octobre 2021. Il est l'un des buteurs du huitième de finale de la CAN contre le Cap-Vert.

Du côté de Fribourg, les “Bobbele” ont longtemps cru réaliser la saison parfaite en se qualifiant pour la Ligue des champions et en atteignant la finale de la Coupe d’Allemagne. Malheureusement pour les hommes de Christian Streich, le RB Leipzig leur a enlevé la Coupe d’Allemagne au tirs au but, peu après les avoir coiffé sur le poteau dans la course à la Ligue des champions, lors de la dernière journée de Bundesliga. Fribourg se consolera avec une participation à la Ligue Europa, la cinquième de son histoire.