Rennes: Genesio confirme qu'il veut prolonger après avoir recalé d'autres clubs

Invité de "Rothen s'enflamme" mercredi sur RMC, Bruno Genesio s'est exprimé sur son avenir. Après avoir repoussé des approches d'autres clubs, il entend rester au Stade Rennais et prolonger son contrat. Il a aussi balayé l'idée d'un éventuel retour à l'OL.

Il ne s’imagine pas ailleurs. Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi sur l’antenne de RMC, Bruno Genesio a fait le point sur son avenir, qui va continuer à s’écrire du côté du Stade Rennais. Alors que son contrat actuel court jusqu’en 2023, tout est quasiment bouclé pour sa prolongation.

"On avance, on est en discussions. Rester à Rennes ? C’est ma priorité pour plusieurs raisons. La première, c’est que c’est un club où je me sens très bien, on travaille chacun dans son domaine, avec Florian Maurice (directeur sportif), Olivier Cloarec (le nouveau président exécutif) et Nicolas Holveck (ancien président). Chacun est à sa place. On travaille ensemble et on est parfois en désaccord, mais ça se passe toujours par des discussions et du dialogue. C’est un confort de travailler dans ces conditions, d’avoir un directeur sportif compétent et qui est proche de moi. La deuxième raison, c’est que j’ai un groupe encore perfectible avec qui on a fait une très bonne saison. J’ai envie de les accompagner pour faire encore mieux si possible. La troisième raison, c’est que j’ai une relation privilégiée et particulière avec le propriétaire (François Pinault), ça fait partie des valeurs que j’apprécie", a-t-il développé.

"J’ai eu des propositions pour aller dans d’autres clubs"

Arrivé en mars 2021, Genesio a d’abord guidé les Rouge et Noir à la sixième place de la Ligue 1. Ils ont gagné deux rangs cette saison et joueront donc la Ligue Europa dans quelques semaines. "Trois choses sont très importantes pour faire des choix : le projet sportif, le projet humain et le projet financier. J’ai envie de rester au Stade Rennais. J’ai envie de prolonger. Je vais être très franc, j’ai eu des propositions pour aller dans d’autres clubs avec des conditions qui seraient nettement supérieures à celles que j’aurais au Stade Rennais, j’ai refusé. Est-ce que j’ai demandé des garanties à Rennes ? Bien sûr. Est-ce que j’ai obtenu ces garanties ? Bien sûr. Ça va se faire, je pense. On a un propriétaire très ambitieux, comme les dirigeants. Je suis aussi venu pour ça. Le club progresse. J’ai envie de m’inscrire dans la durée", a insisté Genesio.

Son travail en Bretagne lui a permis de retrouver une belle cote, au point d’être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des derniers trophées UNFP et de susciter des convoitises aux quatre coins de l'Europe. En mars, RMC Sport évoquait notamment les intérêts de Wolverhampton, Tottenham, Everton, Valence et de la Real Sociedad. Sur RMC, Genesio s’est par ailleurs montré très clair concernant l’OL. Un retour n’est absolument pas à l’étude. "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a-t-il précisé. J'ai fait ce que j'avais à faire : des choses bien, des choses moins bien. Lorsque j'ai dit au président (Jean-Michel Aulas) que je m'arrêtais en fin de saison (en 2019), à cinq ou six matchs de la fin de saison, c'est parce que j'avais bien analysé tout ça. Je sentais bien que ça devenait beaucoup trop difficile, non pas pour moi, mais pour l'équipe, pour les joueurs, d'évoluer dans ce contexte. Pour l'institution, c'était la meilleure chose à faire."