Rennes: Maurice très remonté contre les joueurs après la défaite à Nantes

Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, a pesté contre la prestation des joueurs mercredi lors de la défaite à Nantes (2-1) qui éloigne l’équipe de la Ligue des champions.

Rennes a perdu très gros à Nantes (2-1), mercredi en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Et cela met en colère Florian Maurice, directeur technique du club breton qui voit une qualification en Ligue des champions lui filer entre les doigts à deux journées de la fin. Les Bretons, désormais cinquièmes à trois points de la troisième place, peuvent même terminer à la sixième place et sans qualification européenne à l’issue de la saison. Maurice n’y pense pas encore et appelle les joueurs à se relever dès samedi lors du choc face à Marseille (21h, 37e journée de Ligue 1).

"On n’a pas fait ce qu’il fallait pour accéder à quelque chose de merveilleux"

"Le podium, ça va être très compliqué, a reconnu Maurice à l’issue de la rencontre. On va essayer d’aller chercher les six points (contre Marseille et Lille). C’est une déception parce qu’on n’a pas fait le match qu’il fallait pour chercher quoi que ce soit. On n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner un match et accéder à quelque chose de merveilleux. On a été en-dessous à tous les niveaux, en termes d’agressivité, de course. On a des situations où on aurait pu marquer, on ne l’a pas fait. On a mené au score mais derrière on perd pied et on prend ce but juste avant la mi-temps qui nous fait mal. On doit faire beaucoup mieux pour espérer quelque chose."

Ce 12e revers de la saison situe les limites de l’équipe, peut-être pas taillée pour la Ligue des champions. "Pour être taillé pour la Ligue des champions, il faut faire des résultats, comme on ne l’a pas fait ce soir, poursuit-il. On continue d’apprendre. Je suis très déçu mais pas abattu. On a un match dans trois jours qui nous permettra de rebondir face à une très belle équipe. A nous de faire ce qu’il faut pour changer du tout au tout ce qu’on a fait ce soir."

"C’est difficile de trouver des explications quand on fait un non-match comme ce soir", ajoute Maurice qui n’imagine pas conclure la saison sans qualification européenne à la clé. "Ce championnat est très particulier, on va sa battre jusqu’à bout, promet l’ancien Lyonnais. On fera tout pour être dans l’objectif (européen)."