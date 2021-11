Rennes-OL: Bourigeaud affiche ses ambitions après la claque infligée à Lyon

Benjamin Bourigeaud s'est réjoui de la belle victoire de Rennes contre Lyon ce dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Le milieu ne cache plus les ambitions du club breton pour la fin de saison après un match référence.

Auteur d'une très grosse performance collective, Rennes a dominé Lyon (4-1) ce dimanche au Roazhon Park. Si un penalty de Lucas Paqueta a permis aux Gones de sauver l'honneur in extremis, le Stade Rennais a fait une excellente impression pour intégrer le top 5 du classement de la Ligue 1 après 13 rencontres. Cinquième à seulement trois points de la deuxième place lensoise, le club breton rêve d'accrocher le podium. Sa prestation contre l'OL lui donne les moyens d'y croire.

"[Un match parfait ?] Oui je pense que c’est le cas même si nous aurions aimé éviter ce but à la fin. Je pense que dans le contenu c’est le match référence de cette année", a savouré Benjamin Bourigeaud face à la presse. Ce dimanche on a pris beaucoup de plaisir. En plus on l’a fait en équipe donc on est vraiment contents. Ce sont des prestations qui marquent. Gagner 4-1 contre Lyon ce n’est pas tous les jours. En plus de cela on l’a fait de belle manière. C’est important de bien finir cette série et de bien se reposer pendant la trêve. On est très satisfait de notre prestation."

Bourigeaud: "On les a dépassés dans tous les domaines"

Solide défensivement, séduisante dans le jeu et autrice de quatre buts malgré plusieurs arrêts d'Anthony Lopes, l'équipe entraînée par Bruno Genesio a fait un match plein et totalement éclipsé Lyon ce dimanche.

"On avait à cœur de faire une grosse entame de match pour essayer d’emporter le public avec nous. Chose que l’on a faîte, a encore expliqué Benjamin Bourigeaud après la démonstration bretonne. Cela a été un match totalement correct dans tous les sens du terme, que cela soit au niveau tactique, techniquement ou même physiquement. On les a dépassés dans tous les domaines."

Cinquième de L1 après un tiers du championnat, bien parti pour se qualifier en Conference League, Rennes vient d'enchaîner dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues. De quoi faire un beau rapproché en Ligue 1 et nourrir les rêves d'une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison.

"C’est vraiment un match référence pour nous parce qu’en terme de contenu on a fait les choses comme il fallait. Les ambitions on les a. On verra à la fin de saison comment cela se passe. On essaye d’entretenir cette dynamique positive qui nous anime depuis un certain temps. On essaye de garder l’état d’esprit pour réitérer ce genre de performances. On ne va pas s’enflammer et rester humbles mais nous sommes très contents d’avoir gagné."

