Rennes-OL: Aouar explique son accrochage avec Paqueta sur le penalty

Houssem Aouar, milieu de terrain de l’OL, a expliqué les raisons de don accrochage avec Lucas Paqueta au moment de tirer le penalty dans les arrêts de jeu de la rencontre lourdement perdue à Rennes (4-1), dimanche.

La scène a marqué la fin d’une soirée cauchemardesque pour Lyon, alors mené 4-0. Houssem Aouar et Lucas Paqueta se sont disputés le ballon pour frapper le penalty, obtenu par le Brésilien dans les arrêts de jeu, lors de la défaite à Rennes (4-1), dimanche. Le Français a rappelé à son équipier qu’il était celui choisi pour le tirer, en cherchant du regard le soutien de son capitaine Léo Dubois. Mais l’insistance de l’ancien Milanais a payé et il a finalement frappé et marqué le penalty. Un accrochage sur lequel l’international français (1 sélection) s’est un peu étendu à l’issue du match, en se gardant de jeter un peu plus d’huile sur le feu.

"C’est moi qui suis désigné mais j’ai senti qu’il avait énormément envie"

"Je n’ai pas envie d’en faire une grande histoire sur le penalty, a-t-il déclaré devant les journalistes. Normalement, c’est moi qui suis désigné mais j’ai senti qu’il avait énormément envie. Au final, j’ai cédé et je le lui ai donné. Honnêtement, il n’y a rien du tout. Dans le vestiaire, on en a discuté entre nous et on s’est dit que ce n’était rien du tout. On s’entend très bien et il ne faut pas faire une affaire sur ce truc. C’est simplement un petit évènement. Le plus important, c’est surtout ce qu’on n’a pas fait sur le terrain. C’est le plus important à retenir."

Le milieu de terrain estime que cette défaite ne laissera pas forcément de traces sur l’effectif lyonnais. "Je ne pense pas, on va en tirer des leçons", promet-il avant la trêve internationale.

Lucas Paqueta a aussi réagi à la défaite lyonnaise par le biais d’un message sur les réseaux sociaux. Mais il n’évoque pas sa discussion un peu houleuse avec Aouar. "Défaite dure, mais ce n’est pas la fin, a écrit le Brésilien. On va recharger les énergies et revenir plus fort!" L’attaquant lyonnais va désormais prendre la direction du Brésil où il a été retenu avec la Seleçao.