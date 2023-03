Rennes-OM: "La meilleure manière de répondre", Rongier savoure le succès après les claques PSG et Annecy

L’OM s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (0-1). Une victoire qui permet à Marseille de se relancer, quatre jours après avoir été sorti de la Coupe de France par Annecy (Ligue 2). De quoi satisfaire le capitaine Valentin Rongier.

L’OM était en quête de rachat en Ille-et-Vilaine. Après avoir été balayés par le PSG en championnat (0-3) et humiliés par Annecy (Ligue 2) en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7), les Marseillais se sont présentés à Rennes avec l’objectif de relever la tête. Et ils y sont parvenus au terme d’une rencontre disputée au Roazhon Park, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (0-1).

Les joueurs d’Igor Tudor ont fait la différence grâce à un but de Sead Kolasinac à l’heure de jeu. Un précieux succès qui leur permet de conforter leur place de dauphin au classement, derrière le PSG. En creusant l’écart sur Monaco et Lens, relégués à 4 points dans le rétro. "On n’avait pas le choix, déjà dans l’attitude. Parce qu’après un match comme ça (la défaite contre Annecy, ndlr), on était obligés, a réagi le capitaine Valentin Rongier sur Prime Vidéo après la rencontre. On avait vraiment envie de montrer qu’on s’était ratés, qu’on s’en voulait et je pense que c’était la meilleure manière de répondre."

"Ne pas être beaux mais prendre les 3 points"

En Bretagne, l’OM n’a pas livré son match le plus abouti de la saison. Loin de là. Mais les Phocéens se montrés solides et appliqués. En assurant l’essentiel au tableau d'affichage. "Dans une saison, il y a forcément des matchs comme ça, où il ne faut pas être beaux ni bons mais prendre les 3 points, estime Rongier. Le faire ici, c’est très compliqué, on le sait. Rennes est une équipe avec beaucoup de qualités, qui joue aussi le podium. Je pense que ce soir, on a frappé un coup. Il faut continuer dans cette dynamique, parce que c’est loin d’être parfait. Mais on prend 3 points et on est très contents".