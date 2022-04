Strasbourg: Liénard veut une finale au Vélodrome "comme un OM-PSG"

Revenu à hauteur de Rennes, 3e, Strasbourg ne se fixe pas de limite en fin de saison à l’instar de Dimitri Liénard, taulier de l’équipe depuis 2013 qui veut s’offrir une finale contre l’OM au Vélodrome lors de la dernière journée.

"No limit!" Strasbourg se met à rêver d’un final de folie. Le Racing est revenu à hauteur de Rennes, 3e à cinq journées de la fin et ne cache plus désormais ses folles ambitions. Âme et capitaine de cette équipe dans laquelle il évolue depuis 2013, Dimitri Liénard (34 ans) s’est intéressé aux résultats de ses concurrents directs après la victoire face à Rennes (2-1) mercredi. Ce qu’il refusait de faire jusqu’alors.

"Ce qu’on veut, c’est jouer au Vélodrome devant 60.000 personnes comme un OM-PSG, quand le stade est en feu"

"Le podium, ce serait une erreur de regarder à chaque fois même si on s’en rapproche vraiment, explique-t-il en préambule. Ça faisait longtemps mais j’ai regardé ce soir et j’ai vu que Lyon et Lille avaient perdu. On va à Lille dimanche, il va falloir bien récupérer. On peut faire quelque chose de bien à Lille. On reste sur onze matchs sans perdre. Je crois qu’il n’y a pas eu de série comme à Strasbourg depuis 1993. On vient de jouer quatre fois à La Meinau contre Monaco, Nice, Lens et Rennes et tu sors des perfs comme ça. Ce n’est plus un hasard. Ce soir, il y a beaucoup plus de journalistes ce soir que d’habitude. Le travail de Strasbourg est pris plus au sérieux."

Le milieu de terrain a désormais une ambition: être toujours dans le coup à la dernière journée pour disputer une finale contre Marseille au Vélodrome. "No limit, lance-t-il. Je ne vois pas pourquoi on se fixerait des limites quand on voit ce qu’on est capable de proposer. On fera les comptes à la fin. (…) Depuis que je suis au Racing, j’ai connu de bons moments mais ça a souvent été difficile depuis qu’on est en Ligue 1. On va se battre jusqu’à la fin. Et je pense que le match à Marseille sera décisif si on continue comme ça. Ce qu’on veut, c’est jouer au Vélodrome devant 60.000 personnes comme un OM-PSG, quand le stade est en feu. Je n’ai jamais vécu un Vélodrome plein et on vit pour ces matchs là et prendre du plaisir tous ensemble, sans se donner de limites parce qu’on est capable de faire beaucoup de choses avec cette équipe."

Avant ce rendez-vous, le Racing se déplacera à Lille, recevra le PSG, ira à Brest, puis défiera Clermont à la Meinau.