Rennes-PSG: "C’est inadmissible", lâche Marquinhos

Au micro de Canal+, Marquinhos s’est montré très agacé au sujet des points lâchés par le Paris Saint-Germain, contre Rennes ce dimanche (1-1), mais aussi les semaines passées.

Après le match nul du PSG contre Rennes (1-1), qui met quasiment un terme aux espoirs de titre des Parisiens, Marquinhos s’est présenté abattu au micro de Canal +. "Quand on est le PSG, on sait qu’il faut faire beaucoup mieux que ça", a-t-il reconnu d’entrée. Le Brésilien a souligné que son équipe s’était procurée de nombreuses occasions, mais surtout qu’elle a laissé filé trop de points cette saison.

"C’est inadmissible de laisser des points comme ça quand on est le Paris Saint-Germain. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais ça commence à faire beaucoup", a pointé le capitaine parisien, très agacé. A cause de ces points perdus au fil du championnat, le PSG est aujourd’hui à trois points du LOSC, leader, alors qu’il reste deux journées à disputer.

Paris fébrile, Marquinhos met en garde

"On en est conscients, on sait qu’on doit faire mieux. Si on regarde le bilan de la saison, on a eu beaucoup d’échecs qu’il ne fallait pas avoir, surtout beaucoup de matchs à la maison où on a laissé des points passer", a insisté Marquinhos.

"On va jouer ce qu’il nous reste à jouer. On a une Coupe de France à aller chercher et le championnat pour continuer à mettre la pression à Lille pour qu’ils fassent un faux pas, a-t-il ajouté. Il faut y aller à 100%." Mais le Brésilien a aussi fait passer un message, pour conclure: "Il faut être sincère, ce n’est pas notre meilleure saison, on n’était pas très costauds. Il faut faire beaucoup mieux dans cette fin de saison et commencer par bien se parler pour la saison prochaine."