Rennes: un maillot collector et une statue de Jean Prouff pour les 120 ans du club

Le Stade rennais fête ses 120 ans d’existence ce mercredi et dévoile un maillot collector pour l’occasion. Une statue de Jean Prouff, ancien joueur et entraîneur du club, a également été inaugurée.

Ce mercredi est un jour spécial pour le Stade rennais qui fête ses 120 ans d’existence. A l’occasion de cet anniversaire, le club a dévoilé un maillot collector noir, barré d’une ligne rouge verticale et centrale avec une couleur dorée pour les sponsors et l’équipementier. Les noms des quatre étudiants créateurs du club en 1901 - Peter, Ghis, Jamin et Duchesne - figurent dans le col au dos au maillot.

Ce n’est pas la seule initiative dévoilée par le club. Une statue de Jean Prouff, ancien joueur et entraîneur mythique des Rouge et Noir, a également été inaugurée. Elle a été présentée dans une vidéo avec la voix de l’acteur Tcheky Karyo, rennais de coeur. Elle a été placée dans les tribunes de Roazhon Park où l’ancien milieu de terrain avait pris ses habitudes lors de sa retraite.

Il a offert les deux premiers titres à Rennes

Jean Prouff, décédé en 2008 à l’âge de 88 ans, a porté le maillot du club (alors appelé Stade Rennais Universitaire Club) à plusieurs reprises au cours de sa carrière dans les années 1940 et 1950. Il lui a surtout offert les deux premiers titres de l’histoire lors de son passage comme entraîneur (1964-1972). Sous ses ordres, Rennes a remporté les Coupes de France 1965 et 1971.

Une troisième s’est depuis ajoutée dans l’armoire à trophée en 2019 après la victoire face au PSG en finale (après deux échecs face à Guingamp en 2009 et 2014). Après avoir lancé un musée des légendes en 2019, Rennes salue l’implication de l’un de ses plus illustres joueurs, ancien international français (17 sélections).

Sa statue a été dévoilée par Romain Danzé, autre ancien joueur emblématique désormais en charge des relations publiques, et Jacques Delanoé, membre du conseil d’administration qui assure un rôle de représentation en l’absence du président Nicolas Holveck, hospitalisé la semaine dernière. Rennes dévoile ces nouveautés le jour où l’équipe écrit une nouvelle page avec la première de l’entraîneur Bruno Genesio sur le banc à Marseille (19h, match en retard de la 22e journée de L1).