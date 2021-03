OM-Rennes: Nzonzi raconte la méthode Sampaoli

Actuellement à Rennes, Steven Nzonzi connaît bien Jorge Sampaoli qu'il a côtoyé une saison du côté du FC Séville. Interrogé aussi en conférence de presse avant la rencontre de Ligue 1 face à l'OM ce mercredi (19h), Bruno Genesio a souligné les qualités de l'Argentin.

Après l'humiliation subie dimanche en Coupe de France face au Canet-en-Roussillon (2-1), club de N2, l'OM veut désormais tourner la page face à Rennes ce mercredi (19h) en Ligue 1. Pour l'occasion, les deux équipes se présenteront avec un nouveau coach sur le banc de touche: Bruno Genesio pour le club breton, Jorge Sampaoli pour l'équipe phocéenne.

Steven Nzonzi connaît déjà l'un des deux, lui qui a vécu une saison avec Sampaoli au FC Séville lors de l'exercice 2016-2017. Ce mercredi, le champion du monde 2018 retrouvera l'Argentin mais à la tête de l'équipe adverse. "Ca s'est très bien passé avec ce coach. On avait fait une très bonne saison. Il met du dynamisme dans son groupe et son effectif, a noté le milieu de terrain. Il est derrière ses joueurs, comme on peut le voir sur son banc. Beaucoup d'énergie et d'envie."

Actuellement 8e de Ligue 1, l'OM espère toujours décrocher une place européenne pour la saison prochaine. Jorge Sampaoli a 11 matchs de championnat pour parvenir à cet objectif. De là à changer le visage de l'équipe? "Je sais qu'avec lui, j'avais très bien travaillé. Il fait du très bon travail, a déclaré Nzonzi. Après, s'il va changer le jeu de l'OM, ce n'est pas mon problème. Je ne connais que Marseille par la télévision, je ne peux pas savoir si ça va coller avec ce coach. Lui, c'est sûr qu'il bouillonne sur son banc de touche mais il est tranquille à côté."

"C'est un guerrier" note Genesio

Nouveau venu en France, Jorge Sampaoli commencera face au Stade Rennais de Bruno Genesio, qui remplace lui Julien Stéphan. L'ancien entraîneur de l'OL a déjà croisé la route de l'Argentin. "Je me souvenais d'avoir joué contre Séville mais pas de l'avoir affronté, a concédé Genesio. On avait perdu 1-0 là-bas et fait 0-0 chez nous. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui insuffle du dynamisme et de la confiance à son équipe. Il a des idées de jeu très arrêtées, très ancrées. Je ne sais pas comment ça va se passer sachant qu'il a son premier entraînement ce mardi, mais on sait à quoi s'attendre quand il reprend un club."

En cas de victoire en déplacement au Vélodrome, Rennes repasserait devant l'OM au classement. Les deux équipes restent en tout cas sur deux mauvaises séries et auront la volonté de se relancer pour les débuts respectifs de Jorge Sampaoli et Bruno Genesio.