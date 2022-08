Report de Lorient-OL: Aulas répond à Féry et dément avoir mis "la pression" à la LFP

Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à répondre aux accusations de Loïc Féry après le report de Lorient-OL, initialement prévu ce dimanche à 13h. Le président des Gones se défend d’avoir menacé de poursuites la LFP en cas de blessure de l’un de ses joueurs sur la pelouse détériorée du Moustoir.

Le démenti n’a pas traîné. Depuis son lieu de vacances, visiblement à Saint-Tropez (d’après sa géolocalisation), Jean-Michel Aulas a répondu aux accusations de Loïc Féry. Un peu plus tôt ce dimanche, le président de Lorient a publié un long communiqué au sujet du report de Lorient-OL en raison de l’état de la pelouse du Moustoir. En assurant que les Gones ont fait pression sur la Ligue pour jouer la rencontre à une date ultérieure. "L’Olympique Lyonnais a menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure (d’un de ses joueurs, ndlr)", a précisé Fery.

De quoi agacer sérieusement Aulas. "Aucune pression", a écrit le président de l’OL en réponse à son homologue lorientais. Juste du bon sens et de la logique, qui aurait évité cette situation pour nos 500 supporters et nos équipes. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités. Très grave!"

Féry voulait jouer ce dimanche au Moustoir

Dans son communiqué, Féry a regretté la décision de reporter ce Lorient-OL, estimant que le terrain était apte à accueillir la rencontre au créneau initialement fixé (ce dimanche à 13h), malgré le Festival Interceltique qui a eu lieu dans la ville du Morbihan ces derniers jours. "Nous pensions qu’il était possible de jouer à Lorient sans mettre en danger l’intégrité physique des joueurs, juge le patron des Merlus, qui explique avoir tenté de trouver "une solution de repli acceptable". En vain.

Après sa victoire à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), le FCL devra attendre la fin du mois pour disputer son premier match à domicile (le 28 août contre Clermont). Entre-temps, les protégés de Régis Le Bris se déplaceront à Toulouse le week-end prochain (15h). L’OL recevra Troyes vendredi (21h). La date du report de Lorient-OL n’a pas encore été communiquée.