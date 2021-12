Saint-Etienne: Dupraz favori, mais d'autres options sont à l'étude

Dernier de Ligue 1, Saint-Etienne continue de chercher le bon profil pour succéder à Claude Puel. Si la balance penche du côté de Pascal Dupraz, l'ancien entraîneur du Téfécé est en concurrence avec David Guion et Frédéric Hantz. Les dirigeants stéphanois pourraient aussi faire confiance à Julien Sablé, qui sera sur le banc samedi à Reims.

Le flou demeure à Saint-Etienne. Après la mise à l'écart de Claude Puel dimanche dernier dans la foulée de la déroute face à Rennes (0-5), l'intérim a été confié à Julien Sablé. C'est lui qui sera sur le banc des Verts ce samedi à Reims pour la 18e journée de Ligue 1. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Selon les informations de RMC Sport, Pascal Dupraz (59 ans) est aujourd'hui le favori pour succéder à Puel. Il pourrait venir avec un adjoint et conserver Sablé au sein de son staff. Garder Sablé serait un bon signal envoyé aux joueurs car l'ancien milieu de terrain présente l'avantage de bien connaître l'effectif actuel.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Le résultat face à Reims donnera aussi une indication de son poids au sein du futur staff. En interne, le président exécutif du club, Jean-François Soucasse, serait "rassuré" par le profil de Dupraz, qu’il a connu à Toulouse pour une même mission de sauvetage. Mais Dupraz n'est pas la seule piste étudiée par les dirigeants stéphanois.

L'ancien coach du Téfécé et de Caen se trouve en concurrence avec David Guion (54 ans) et Frédéric Hantz (55 ans). Jeudi, un entretien en présentiel a eu lieu avec Dupraz, alors qu'Hantz a lui été entendu en visioconférence. Une décision finale pourrait être prise en début de semaine prochaine. Il reste enfin une quatrième et dernière option à Saint-Etienne: en cas de résultat probant ce week-end, Sablé pourrait avoir le bénéfice du doute.

L'option Sablé

S'il avait connu une première expérience cataclysmique fin 2017 à la tête de l'équipe première (aucun succès en six matchs) lorsqu’il avait remplacé l'Espagnol Oscar Garcia, il a évolué depuis. Comme il l'a martelé en conférence de presse, il a engrangé de l'expérience en étant tour à tour l'adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et de Puel. Il a aussi obtenu le diplôme d’entraîneur. "La première fois avait été très difficile, a-t-il reconnu jeudi. Je m'étais dit 'ça va le faire', mais je n'étais pas prêt. Depuis, j'ai travaillé, j'ai appris. J'ai fait partie de plusieurs staffs. J'ai eu le temps de me construire et, aujourd'hui, je me sens légitime."

Avec des préceptes de management participatif, en incluant dans les choix stratégiques plusieurs cadres de l’effectif, Sablé pourrait avoir trouvé un ressort dans une équipe marquée par l’autoritarisme de Puel depuis de longs mois. Si Saint-Etienne s’impose à Reims, il serait envisageable de voir Sablé à nouveau sur le banc en Coupe de France face à Lyon-la-Duchère le 19 décembre puis trois jours plus tard à domicile face à Nantes en championnat, avant la trêve hivernale. Après 17 journées, les coéquipiers de Wahbi Khazri occupent actuellement la dernière place du classement avec 12 points.