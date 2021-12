Saint-Etienne: nommé entraîneur intérimaire, Sablé change de capitaine

Nommé entraîneur de Saint-Etienne par intérim après l’éviction de Claude Puel, Julien Sablé a pris une première décision en changeant de capitaine. Le brassard quitte le bras de Mahdi Camara pour rejoindre celui de Wahbi Khazri.

Saint-Etienne a officialisé la nomination de Julien Sablé comme entraîneur-intérimaire, ce jeudi. L’ancien milieu de terrain dirigeait les séances d’entraînement depuis le début de la semaine après l’éviction de Claude Puel, suite à la claque reçue face à Rennes (0-5). Il avait pris place sur le banc de manière temporaire il y a quatre ans avant de redevenir adjoint auprès de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant ou Claude Puel comme adjoint. Depuis, il a obtenu son DEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel obligatoire pour entraîner une équipe de Ligue 1, en mai 2020.

Peu de temps après l’annonce de sa promotion comme numéro 1 pour le déplacement à Reims samedi (21h, 18e journée de Ligue 1), Sablé s’est présenté en conférence de presse. Et il a dévoilé une première décision forte en nommant un nouveau capitaine: Wahbi Khazri. L’attaquant tunisien remplace Mahdi Camara dans ce rôle.

"Ce n’est pas contre Camara, plutôt pour lui"

"Wahbi Khazri sera le capitaine à Reims, a-t-il déclaré. Ce n’est en aucun cas un choix contre Mahdi Camara, c’est plutôt pour lui. Je veux qu’il se reconcentre sur ses performances. Je crois énormément en lui, depuis très jeune." Le milieu de terrain avait été nommé capitaine des Verts par Claude Puel en début de saison.

Sablé a cité le joueur formé au club comme l’un de ceux sur lesquels il veut s’appuyer pour relancer l’opération maintien alors que Saint-Etienne pointe à la dernière place à deux points de Bordeaux, premier non relégable. "Wahbi, Ryad (Boudebouz), Romain (Hamouma) et Mahdi font partie des joueurs sur lesquels je vais baser mon groupe, a-t-il ajouté. Je les sens très impliqués avec l'envie de s'en sortir."

Sablé a eu un mot pour Claude Puel qui vit "un moment difficile". Il explique aussi travailler en collaboration avec Loïc Perrin, son ancien coéquipier promu coordinateur sportif de l’ASSE. Il ne se projette pas non plus sur son avenir alors que le club cherche un successeur à Puel. "Je pense à Saint-Etienne et au match de Reims, conclut-il. J'ai envie de relever ce challenge, mais je ne peux pas être plus sincère que de dire que je ne pense pas plus loin que ce match."