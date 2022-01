Saint-Etienne: la banderole des supporters en colère après le derby

Mécontents de la prestation de leur équipe lors du derby contre Lyon vendredi (1-0), les supporters des Verts ont tenté d’interpeller leurs joueurs avec une banderole déployée mardi au centre d’entrainement, à la veille du déplacement à Angers.

Saint-Etienne a concédé sa treizième défaite de la saison vendredi et pas contre n’importe qui: face à Lyon (1-0), pour le derby. Une défaite encore plus amère donc, qui n’a pas manqué de déclencher la colère des supporters des Verts, excédés par la situation de leur club. Après 21 matchs, Saint-Etienne est toujours bon dernier du classement, à cinq points de Lorient (19e) et huit de Bordeaux (17e), premier club hors de la zone rouge.

La banderole des supporters stéphanois à l'Etrat avant Angers-Saint-Etienne © RMC Sport

"Après ce derby sans fierté, bougez-vous pour nous sauver", est-il inscrit sur la banderole qui a été déployée à l’Etrat mardi, au centre d’entrainement des Verts.

7e défaite consécutive en Ligue 1

Les Stéphanois ont encaissé un but tôt dans la partie (Dembélé sur penalty, 15e) et ne se sont quasiment pas montrés dangereux offensivement (une seule frappe cadrée). Ils ont ainsi concédé un septième revers d'affilé en championnat.

Mercredi, Saint-Etienne se déplace à Angers, pour un match en retard de la 20e journée de Ligue 1 (19 heures). La rencontre, initialement programmée le deuxième week-end de janvier, avait été reportée à cause de très nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif angevin. Le SCO déplorait alors 19 cas positifs dans son équipe.