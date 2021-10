Saint-Etienne: Puel maintenu comme entraîneur

INFO RMC SPORT - Sur la sellette après le début de saison raté des Verts, Claude Puel a été maintenu dans ses fonctions d’entraîneur de Saint-Etienne, ce lundi par les dirigeants, réunis en conseil de surveillance.

Après la bonne prestation de l’AS Saint-Étienne dimanche lors du derby face à Lyon (1-1), Claude Puel, dont le poste d’entraîneur était menacé, garde finalement la confiance de ses dirigeants. Réuni en conseil de surveillance depuis ce lundi matin à 8h et jusqu’en fin de matinée, la direction stéphanoise a donc décidé de maintenir le technicien dans ses fonctions malgré un bilan comptable de quatre points pris en neuf rencontres.

Les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (en visio-conférence), Jean-François Soucasse, président exécutif, et un certain nombre d’acteurs du club avaient rendez-vous de bonne heure pour ce conseil qui n’a habituellement pas vocation à traiter de la gestion quotidienne du club. Mais la situation sportive a animé les conversations alors que les Verts, derniers de Ligue 1, n’ont pas gagné le moindre match cette saison.

"On est derrière le coach", assure Kolodziejczak

Le visage affiché lors du derby n’a pas donné la sensation d’une équipe ayant "lâché son entraîneur". Cette dernière prestation semble avoir joué en faveur du coach castrais, qui s’offre un certain répit avant d’aborder la trêve internationale.

"Quoi qu’il arrive, on est derrière le staff, le coach, a assuré Timothée Kolodziejczak, défenseur stéphanois. On ne triche pas, on est des professionnels avant tout. On voulait faire un résultat pour nous, pour notre public. C’est un match qui leur tient à cœur. On n’y pense pas (à l’avenir du coach, ndlr), ce n’est pas notre problème. Notre problème est d’engranger des points et de la confiance. On en a repris sur ce match. Tout n’a pas été parfait mais on s’est lâché, on a eu des occasions. On en a concédé aussi mais on a essayé de jouer vers l’avant. Il faudra rééditer ce genre de performances pour gratter des points parce qu’on en manque."