Saint-Etienne: Puel répond à Romeyer après sa charge sur le non recrutement

Claude Puel a réagi ce vendredi aux attaques de Roland Romeyer sur la mauvaise gestion du recrutement l’été dernier. Le président de Saint-Etienne désigne Puel comme seul responsable mais l’ancien coach des Verts se défend.

Claude Puel a quitté les Verts il y a un mois, débarqué de son poste manager général début décembre après une énième défaite (contre Rennes, 5-0), mais il n’a pas fini d’entendre parler de Saint-Etienne.

Dans une longue interview donnée au Progrès jeudi, Roland Romeyer, président du directoire de Saint-Etienne, a chargé son ancien entraîneur en déclarant que Claude Puel avait refusé de recruter à l’intersaison. "On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester, d'autres étaient disponibles. C'était un choix du manager général. Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas dépensé l'été dernier, on va le dépenser maintenant. L'argent était prévu au budget", a-t-il confié au quotidien local.

"Inexactitudes et contradictions"

Claude Puel a réagi le lendemain dans un communiqué transmis au journal L'Equipe. "Lorsqu'un entraîneur quitte un club, il est tentant de lui faire porter toutes les responsabilités d'une situation. Par respect pour ce que représente l'ASSE et l'objectif de fin de saison, je n'ai nullement l'intention de perturber staff, joueurs dans leur entreprise. C'est pourquoi, je ne polémiquerai pas quant aux inexactitudes et contradictions tenues dans Le Progrès par la direction du club me concernant. Je reste attaché à l'ASSE, à son devenir et à toutes les personnes que j'apprécie en son sein, - salariés, staff, joueurs - et auxquelles je souhaite le meilleur", a-t-il écrit.

Les Verts sont toujours derniers de Ligue 1, avec seulement 12 points, et restent sur cinq défaites consécutives en championnat. Depuis le départ de Puel, l’ASSE s’est incliné contre Reims (2-0) et Nantes (1-0).