Saint-Etienne: l'ASSE et Claude Puel, c'est officiellement fini

Limogé par Saint-Etienne le 5 décembre dernier, Claude Puel est revenu dans le Forez pour officialiser sa rupture de contrat avec l'ASSE, où il occupait le poste de manager général et entraîneur de l'équipe première.

Cette fois, c'est bel et bien terminé. Dix jours après son limogeage à la suite de la gifle reçue face à Rennes (0-5), Claude Puel est revenu à Saint-Etienne pour mettre fin à sa collaboration avec la lanterne rouge de Ligue 1. "L'AS Saint-Étienne et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. L'ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a précisé le club dans un communiqué.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Son départ devrait coûter entre 1,5 et 1,8 million d'euros

Après cette rupture de contrat, le départ de Claude Puel devrait coûter entre 1,5 et 1,8 million d'euros aux Verts, selon L'Equipe. L'officialisation de son départ devrait entraîner la nomination de Pascal Dupraz au poste d'entraîneur. Grand favori à la succession de Puel, l'ancien entraîneur du TFC n'a plus entraîné depuis neuf mois et une expérience sur le banc du Stade Malherbe de Caen. Actuellement consultant pour Prime Video, il retrouverait la Ligue 1 après des passages mémorables à Évian-Thonon-Gaillard entre 2012 et 2015 et Toulouse (2016-2018), qu'il avait miraculeusement maintenu dans l'élite en 2016.

Alors qu'il voulait venir avec Stéphane Bernard, son entraîneur adjoint, et Baptiste Hamid, son préparateur physique à Caen, Pascal Dupraz viendra finalement sans adjoint mais avec son préparateur physique annonce L'Equipe. Le poste de numéro deux devrait être occupé par Julien Sablé, entraîneur intérimaire lors de la défaite face à Reims dimanche dernier en championnat. La nomination du nouvel entraîneur n'est pas encore officielle, alors que l'ASSE doit se déplacer à Lyon-Duchère (National 2) ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France.